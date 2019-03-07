Suicide Squad 2'de Will smith'in Yerini Alacak İsim Bulundu

Suicide Squad 2’den kovulan Will Smith’ten boşalan Deadshot rolünü, Idris Elba’nın oynaması ihtimali oldukça yüksek. Oyuncu, yönetmen James Gunn ile görüştü.

DC çizgi romanlarından yola çıkılarak yapılan filmlerde, ciddi bir oyuncu sirkülasyonu olacağı belli. Ben Affleck Batman rolünü bırakırken, Henry Cavill de Superman konusnda hayranlarını muallakta bırakıyor. Geçtiğimiz hafta ise Deadshot rolünü oynayan Will Smith ile stüdyonun yolları ayrıldı.

Suicide Squad 2’nin yönetmeni ve yazarı James Gunn ile görüşmeler yapan Idris Elba’nın, Deadshot rolünü alacağı gündeme geldi. Stüdyo ile müzakerelere devam eden oyuncunun, rolü büyük ihtimalle alacağı belirtiliyor.

Yeni filmde Margot Robbie’nin yeniden Harley Quinn’i oynayacağı belirtilirken, filmde farklı kötü adamların da hikayeye dahil olması bekleniyor.

Warner Bros., James Gunn’ın sunduğu senaryo taslaklarından gayet memnun ve bir an önce çekimlere başlamak için oyuncu seçimlerini tamamlamayı amaçlıyor. Smith’in ayrılmasından sonra Deadshot’ın filmde olup olmayacağı ya da karakterin başka bir oyuncuya teslim edileceği konusunda tartışmalar çıkmıştı.

Görünüşe göre karar verildi ve Deadshot rolü Idris Elba’ya gidiyor. Viola Davis’in karakteri Amanda Waller hikayeye dönecek. Ekibin yeni üyelerinin kim olduğu ise merak konusu.

Suicide Squad’ın planlanan gösterime giriş tarihi 6 Ağustos 2021 olarak açıklandı.