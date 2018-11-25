Suicide Squad, Farklı Bir Hikayeyle Karşımıza Çıkabilirmiş

Suicide Squad'ın yönetmeni David Ayer, filmin bir zamanlar planlarda DC Film Evreni'nin kozmik tarafıyla daha yakın ilişkilerde olduğunu doğruladı. Justice League, Parademon'ları içeren ilk film olmayabilirdi.

Çizgi romanlardan uyarlanan süper kahraman filmi geekleri, bir süredir Suicide Squad'ın konsept görüntülerinden yola çıkarak birtakım varsayımlarda bulunuyorlardı. Buna göre Suicide Squad'ın ilk senaryoları, filmi büyük oranda Apokolips ve Darkseid'a bağlarken kötü kahraman Justice League'deki Steppenwolf olacaktı.

Filmin yönetmeni David Ayer ise, hayranların Twitter'da atmış olduğu soruya cevap vererek bu durumu doğruladı.

"Evet doğru. Enchantress bir mother box'ın kontrolü altındayken Steppenwolf da boom tube'ları kullanarak büyük bir istilaya hazırlanıyordu. Justice League'de Steppenwolf'un olacağı belli olunca, bundan vazgeçildi."

"-Filmdeki o yapışkan yaratıklar aslında Parademon'lar mı olacaktı?

-Evet"

"Başta Steppenwolf kötü adamımızdı."

Bu, aslında oldukça güzel bir fikir(miş). Justice League çıkmadan ona yapılan hazırlık, en büyük kötü olan Darkseid'i tanıtma olayı, sinemaya çıkan filmde izlediğimizden çok daha başarılı gözüküyor. Her ne kadar bu değişikliklerin asıl sebebi bilinmese de, anlamlı bir kayıp olduğu aşikar.

Warner Brothers'ın son zamanlarda DC filmleriyle çok güzel işler çıkaramaması üzücü olsa da, gelecek haftalarda vizyona girecek olan Aquaman ile bu durum değişebilir.