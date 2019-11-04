Suicide Squad'ın Silinen Sahnesinden Yeni Joker Fotoğrafı

2016 yapımı Suicide Squad filminden birçok Joker sahnesinin kesildiği biliniyordu. Filmin yönetmeninden gelen yeni paylaşım, o sahnelerden birinde çekilmiş Joker fotoğrafını ortaya koyuyor.

Jared Leto ve Suicide Squad filminde oynadığı Joker rolü bugünlerde yeniden gündeme düştü. Gelen yeni bir bilgiye göre, Warner Bros. ilk olarak Jared Leto'nun Joker karakterine özel bağımsız bir film için yeşil ışık verdi. Ancak daha sonra Todd Phillips'in gişe rekorları kıran Joker filmine karar verilmesiyle gafil avlanan Leto'nun, yapım aşamasındayken Todd Phillips'in filmine son vermeye çalıştığı bildirildi.

Tüm bunların yanı sıra 2016'da vizyona giren Suicide Squad filminden birçok Joker sahnesinin kesildiği de biliniyordu. Filmin yönetmeni David Ayer'in Instagram'da yaptığı paylaşım, kesilen sahnelerden birini ortaya koyuyor. Fotoğrafa bakılırsa Joker, Harley Quinn’den pek de memnun görünmüyor ve ciddi bir ifadeyle silah doğrultuyor.

Ayer paylaşımında fotoğrafın yanı sıra, "Filmler kırılgandır. Onlar rüyalar gibi, gözünüzden kaçan unutulması zor anlar. Kendi mantıkları ve gerçekleri var. Yolculuk tamamlandıktan sonra varacağınız noktayı değiştirirseniz, o hala aynı yolculuk mu olur? Suicide Squad'ın en önemli tarafı Harley Quinn'in yolculuğuydu. Birçok yönden onun filmi ve Joker'le olan ilişkisinden kaçması büyük duygusal bir çizgiydi. Bir yönetmen elinde görünmez bir pusula tutar. Her sahne, her performans için rehberlik eder. Bu pusula hedefe işaret ediyor. Hedef değişirse yolculuk yaşanmış olur mu?" ifadelerine yer verdi.

Harley'in kafasına silah doğrultan yaralanmış Joker, helikopter kazasından sonra Harley Quinn'i "kurtarmaya" çalışıyor gibi görünüyor. Ancak Joker'in Harley'e neden silah doğrulttuğu, sahneyi tam olarak izleyemediğimizden bir sır olarak duruyor.