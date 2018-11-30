Anadolu, BMC, Kıraça, Turkcell ve Zorlu grupları tarafından geliştirilen yerli otomobilin sunumu, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından beğenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'babayiğitler' olarak adlandırılan 5 büyük şirketin kurduğu konsorsiyum ile üretilecek olan yerli otomobil projesi hız kazanmış durumda. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Ortak Girişim Grubu CEO'su Gürcan Karakaş, dün itibarı ile son gelişmeler ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir sunum gerçekleştirdi.

Sunum sonrasında projenin somutlaşma evresine geçmek üzere olduğu ve prototipin 2019 yılında kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi. 2021 yılının sonunda seri üretime geçilmesi hedefiyle hareket edilen yerli otomobilin, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından beğenildiği açıklandı.

2 Kasım 2017 yılında imzalanan protokol ile Anadolu, BMC, Kıraça, Turkcell ve Zorlu iş birliği ile başlanan projede, Türkiye'nin Otomobili Ortak Girişim Grubu (OGG) ismiyle çalışmalar sürdürülüyor. CEO olarak işbaşı yapan Mehmet Gürcan'ın da katılımıyla projenin toparlandığı ve ivme kazandığı belirtiliyor.