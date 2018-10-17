Süper Araba Segmentinin Kralı: Audi R8 V10 Competition

Audi R8'in yeni paketi Competition ile eşsiz bir sürüş deneyimi yaşayacaksınız.

Eğer standart Audi R8 sizin için yeterli değilse 2018 Audi R8 V10 Competition paketi sizi tatmin edecektir.

Standart 2018 R8 V10 Plus’tan esinlenerek yapılan araçta Audi Sport performans parçaları deposundaki bütün parçalar mevcut. Modifiye severleri unutmayan firma bu parçaları karbon fiber kaplı şekilde araca yüklemiş durumda.

R8 Competition yalnızca parçalar bakımından yeni değil. Daha agresif bir sürüş deneyimi vermeyi amaçlayan araçtaki bastırma kuvveti de arttırılmış durumda. Bunun yanı sıra frenlerde, süspansiyonda ve direksiyonda da geliştirmeler mevcut.

Aracın iç tasarımında tamamen deri kullanılmış. Aracın pedallarının karbon fiber olması da araca farklı bir hava katmış. Aynı zamanda araçta 550 watt’lık bir ses sistemi de bulunuyor.

Amerika’da yalnızca on tane satılacak olan aracın kasım ayında gelmesi bekleniyor. Aracın fiyatı 237,350 dolar olacak. Bu da yaklaşık 1 milyon 320 bin TL civarında bir rakam olarak karşımıza çıkıyor, vergiler hariç.