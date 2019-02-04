Sünger Bob Hayranları Çıldırtan 10 Saniyelik Reklam Filmi

Dünya çapında büyük bir hayran kitlesine sahip olan Sünger Bob'un planlanan gösterisi beklenildiği gibi olmadı.

Sünger Bob'un yaratıcısı Stephen Hillenburg'un geçtiğimiz aylarda hayatını kaybetmiş olmasının ardından Super Bowl LIII'te özel bir gösteri yapılacağının duyurulması, herkeste bir beklenti oluşturmuştu. Ancak Sicko Mode performansı öncesinde sadece 3 saniyelik bir Sweet Victory videosu yayınlanması, Sünger Bob hayranlarını adeta küplere bindirdi.

Herkes, Sünger Bob'un NFL sporu ile özdeşleşen Sweet Victory parçasının çalmasını beklerken, yaklaşık 3 saniye çalan parça bir anda durdu ve performans bambaşka bir yöne kaydı. Görüntüleri canlı yayında izleyen Sünger Bob hayranları, haliyle durumdan hiç hoşnut olmadı.

Bu insanlara Sweat Victory'nin sözünü vermiştiniz ama tek gördüğümüz ucuz bir cimrilik.

Sünger Bob'a büyük saygısızlık. Gerçek parçayı çalın remixini değil.

"Bu p*çler bana yalan söyledi!"

Clickbait için teşekkürler! Sünger Bob bundan iyisini hak ediyordu.

İşte herkesi yayınlanmaması ile delirten Sweet Victory parçası: