  • Super Bowl'un En İyi Reklam Filmi Microsoft'tan Geldi

Super Bowl'un En İyi (ve Anlamlı) Reklam Filmi Microsoft'tan Geldi

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Xbox'ın sahibi olan Microsoft, fiziksel engelli çocukların da yaşıtları gibi keyifli bir şekilde oyun oynayabilmesi için geliştirdiği Xbox Adaptive Controller'ı etkileyici bir Super Bowl reklamı ile tanıttı.

Yılın en ses getiren spor etkinliklerinden biri olan Super Bowl gerçekleşti. Mercedes-Benz Stadium’da gerçekleşen etkinlik, on milyonlarca insanı aynı anda ekran başına topladı. Super Bowl’a olan ilginin bu denli üst seviyede olması, etkinlik sırasında gösterilecek reklamlar için şirketlerin ciddi bir mesai harcamasına neden oldu.
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Super Bowl sırasında gösterilen Avengers: End Game, Game of Thrones ve Sünger Bob reklamlarını sizlere zaten aktarmıştık. Şirketlerin hepsi birbirinden etkileyici reklam filmleri yayınlamış olsa da Super Bowl’da yayınlanan en iyi reklamın Microsoft’tan geldiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

Dünya’nın en popüler oyun konsollarından biri olan Xbox için çekilen reklam filmi, fiziksel hareket engeli bulunan çocukların video oyunları ne kadar sevdiğini, moral, motivasyon ve kişisel gelişim için ne kadar önemli olduğunu anlatıyor. Fakat fiziksel engelli çocukların standart bir oyun kolu ile video oyun oynaması çok da kolay değil.
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Microsoft tarafından geliştirilen Xbox Adaptive Controller, fiziksel engelli çocukların tüm uzuvlarını kullanarak video oyunları kontrol edebilmesini, standart bir oyun koluna göre çok daha fazla kontrole sahip olmasını sağlıyor. Microsoft’un Super Bowl reklam filmi, Xbox Adaptive Controller’ı muhteşem etkileyici bir şekilde tanıtmayı başarıyor.

Kaynak : https://www.cnet.com/news/microsoft-moving-xbox-adaptive-controller-super-bowl-2019-adam-levine-maroon-5/
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