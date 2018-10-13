Birçok Marvel filmini biz fark etmeden etkileyen Elon Musk'ın etkilediği karakterlerin türleri değişmiş gibi duruyor.

Elon Musk’ın süper kahraman filmleri üzerindeki etkisi yadsınamaz bir durum, ancak sürekli olarak değişiklik göstermekte.

Spacex ve Tesla’nın kurucusu Iron Man’in başkarakteri Tony Stark’ı fazlasıyla etkilemişti. Şu an ise Venom filminde Riz Ahmed’in oynadığı karakter üzerinde de etkisi olduğu düşünülüyor. Film eleştirmenleri de Musk’ın filmlerde bulunan birçok karaktere ilham vermiş olabileceği konusunda tartışıyorlar.

Mühendislik ve teknolojiyle bağlantılı bölümler merkezleşmeye başladıkça Silikon Vadisi ve CEO’ları Amerika’nın geleceğini temsil etmeye başladılar. Mark Zuckerberg, Jack Dorsey, Steve Jobs, Jony Ive, Peter Thielve ve tabii ki de Elon Musk gibi isimler yaygınlaşmaya başladı.

Süper kahraman filmleri de bu durumdan yararlanmaya çalıştılar. Bunun en büyük örneği de Tony Stark’a ilham vermiş teknoloji konusunda bir deha ve milyoner olan Elon Musk olur.

Ancak Stark ve Musk arasındaki bağlantı, Elon Musk’ın Iron Man 2’nin bir sahnesinde yer almasıyla daha açık hale geldi.

Ancak zaman geçtikçe Elon Musk hakkında daha fazla şey öğreniyoruz ve Tony Stark gibi karakterlerden Carlton Drake ya da Lex Luthor gibi kötü karakterlere geçişinin de farkına varıyoruz.

Venom filminde Luthor ve Drake, kötüyle iyi arasındaki çizgiyi daha da belirginleştirmeyi amaçlayan kötü karakterler olarak resmedilmiştir. Bu özellikleri onları Elon Musk ile ilişkilendirmiyor. Kötü karakterlerinin altında insanlar için daha iyi bir şeyler yaratma hırsı ise bize tanıdık geliyor. Musk Mars’ta yaşam oluşturmak istiyor, çevre dostu arabalar üretiyor çünkü insan ırkına ve Dünya’ya değer veriyor.

Luthor ve Drake de benzer şeyleri istemişlerdi. Örneğin luthor Süper-Man’in dünyaca bilindik bir diktatör olmasını engellemek istediğini söylerken Drake ise insan vücutlarını sembiyotlar ile birleştirmenin bir yolunu bulmayı ve bu şekilde insan ırkını uzaya taşıyabilmeyi amaçladığını söylemişti.

Bu kötü karakter de Elon Musk Sendromunu yaşamıştı. Musk ise son zamanlarda Taylandlı bir sürücüye pedofili demesiyle, Twitter’ı insanlara hakaret edilebilecek bir platform olarak tanımlamasıyla ve radyo yayını sırasında uyuşturucu madde tüketmesiyle kötü bir şöhrete sahip. Elon Musk hala bir dahi olsa da bu durum dönüştüğü kötü karakterin arkasında kalmakta.

Elon Musk yalnızca bir Marvel filminde konuk oyunculuk yapmış olsa da karakteri ve yaşam tarzı on yıldır filmleri etkilemeye devam ediyor.