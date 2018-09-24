4 Büyüklerin Oyuncuları FIFA 2019'da Nasıl Görünecek?

FIFA 2019'un piyasaya çıkmasına yalnızca birkaç gün kaldı. Yeni oyun için heyecan artarken bazı Süper Lig oyuncularının görünüşleri internette paylaşıldı.

Dünyanın en popüler futbol oyunu FIFA’nın en yeni sürümü FIFA 2019’un satışa çıkmasına sayılı günler kaldı. Oyunda son birkaç yıldır Türkiye Ligi de bulunuyor ve bu nedenle FIFA serisi Türkiye’de PES’e göre ciddi bir popülerlik artışı yaşamış durumda.

Oyunun piyasaya çıkması için geri sayıma geçilmişken Süper Lig’den bazı oyuncuların FIFA 2019’daki yüzleri çevrimiçi ortama düşmüş durumda. İşte Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’un bazı oyuncularının FIFA 2019’daki görünüşleri.

Volkan - Fenerbahçe

Şener - Fenerbahçe

Neustadter - Fenerbahçe

Skrtel - Fenerbahçe

İsmail Köybaşı - Fenerbahçe

Mehmet Ekici - Fenerbahçe

Valbuena - Fenerbahçe

Muslera - Galatasaray

Mariano - Galatasaray

Maicon - Galatasaray

Serdar - Galatasaray

Linnes - Galatasaray

Fernando - Galatasaray

Selçuk - Galatasaray

Feghouli - Galatasaray

Rodrigues - Galatasaray

Belhanda - Galatasaray

Tolga Zengin - Beşiktaş

Adriano - Beşiktaş

Pepe - Beşiktaş

Vida - Beşiktaş

Caner Erkin - Beşiktaş

Medel - Beşiktaş

Tolgay - Beşiktaş

Quaresma - Beşiktaş

Babel - Beşiktaş

Oğuzhan - Beşiktaş

Onur Kıvrak - Trabzonspor

Joao Pereria - Trabzonspor

Filip Novak - Trabzonspor

Onazi - Trabzonspor

Kucka - Trabzonspor

Yusuf Yazıcı - Trabzonspor

Olcay Şahan - Trabzonspor

Sosa - Trabzonspor

Burak - Trabzonspor