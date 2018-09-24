4 Büyüklerin Oyuncuları FIFA 2019'da Nasıl Görünecek?

Dünyanın en popüler futbol oyunu FIFA’nın en yeni sürümü FIFA 2019’un satışa çıkmasına sayılı günler kaldı. Oyunda son birkaç yıldır Türkiye Ligi de bulunuyor ve bu nedenle FIFA serisi Türkiye’de PES’e göre ciddi bir popülerlik artışı yaşamış durumda.
Oyunun piyasaya çıkması için geri sayıma geçilmişken Süper Lig’den bazı oyuncuların FIFA 2019’daki yüzleri çevrimiçi ortama düşmüş durumda. İşte Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’un bazı oyuncularının FIFA 2019’daki görünüşleri.
Volkan - Fenerbahçe
Şener - Fenerbahçe
Neustadter - Fenerbahçe
Skrtel - Fenerbahçe
İsmail Köybaşı - Fenerbahçe
Mehmet Ekici - Fenerbahçe
Valbuena - Fenerbahçe
Muslera - Galatasaray
Mariano - Galatasaray
Maicon - Galatasaray
Serdar - Galatasaray
Linnes - Galatasaray
Fernando - Galatasaray
Selçuk - Galatasaray
Feghouli - Galatasaray
Rodrigues - Galatasaray
Belhanda - Galatasaray
Tolga Zengin - Beşiktaş
Adriano - Beşiktaş
Pepe - Beşiktaş
Vida - Beşiktaş
Caner Erkin - Beşiktaş
Medel - Beşiktaş
Tolgay - Beşiktaş
Quaresma - Beşiktaş
Babel - Beşiktaş
Oğuzhan - Beşiktaş
Onur Kıvrak - Trabzonspor
Joao Pereria - Trabzonspor
Filip Novak - Trabzonspor
Onazi - Trabzonspor
Kucka - Trabzonspor
Yusuf Yazıcı - Trabzonspor
Olcay Şahan - Trabzonspor
Sosa - Trabzonspor
Burak - Trabzonspor