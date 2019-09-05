FIFA 19 Süper Lig’in En İyi 40 Futbolcusu (Falcao Dahil)

2 Eylül’de tamamlanan yaz transfer sezonu kapsamında Türkiye’ye yine pek çok yıldız geldi. Haliyle bu transferler, FIFA 19 verilerine göre Süper Lig’in en iyi oyuncuları listesinde değişim yarattı. Sezonun bombası Falcao’nun Galatasaray’a, Gustavo’nun Fenerbahçe’ye transferiyle Süper Lig’in en iyi oyuncuları listesi güncellendi. Gelin birlikte bakalım.

2019 - 2020 sezonunda Süper Lig’de yine pek çok yıldızı izleyeceğiz. Galatasaray’ın sezonun son gününde Falcao ile bombayı patlatması, Süper Lig için güç dengelerinde değişim yaratabilir. Oyuncu verilerinin gerçeğe oldukça yakın bir şekilde aktarıldığı FIFA 19’a göre Süper Lig'in en güçlü isimleri listesinde de değişiklikler var.

Gelin yapılan transferlerden hareketle, FIFA 19’un verilerine dayanarak Süper Lig’in en iyi 40 oyuncusuna birlikte bakalım. Her birinin adını ve takımını ve reytingini listemizde bulabilirsiniz.

40. Edgar Le, Trabzonspor:

FIFA 19 güç ortalaması: 74

39. Emre Mor, Galatasaray:

FIFA 19 güç ortalaması: 74

38. Pedro Rebocho, Beşiktaş:

FIFA 19 güç ortalaması: 74

37. Jimmy Durmaz:

FIFA 19 güç ortalaması: 75

36. Deniz Türüç, Fenerbahçe:

FIFA 19 güç ortalaması: 75

35. Abdoulay Diaby, Beşiktaş:

FIFA 19 güç ortalaması: 75

34. Şener Özbayraklı, Galatasaray:

FIFA 19 güç ortalaması: 76

33. Gökhan Töre, Yeni Malatyaspor:

FIFA 19 güç ortalaması: 76

32. Marcelo Giano, Sivasspor:

FIFA 19 güç ortalaması: 77

31. Celso Borges, Göztepe

FIFA 19 güç ortalaması: 77

30. Mahias Jorgensen, Fenerbahçe:

FIFA 19 güç ortalaması: 77

29. Florin Andone, Galatasaray:

FIFA 19 güç ortalaması: 77

28. Emre Akbaba, Galatasaray:

FIFA 19 güç ortalaması: 77

27. Oguzhan Özyakup:

FIFA 19 güç ortalaması: 78

26. Garry Rodrigues, Fenerbahçe:

FIFA 19 güç ortalaması: 78

25. Eljero Elia, Başakşehir:

FIFA 19 güç ortalaması: 78

24. Atiba Hutchinson, Beşiktaş:

FIFA 19 güç ortalaması: 78

23. Miguel Lopes, Kayserispor:

FIFA 19 güç ortalaması: 78

22. Volkan Babacan, Başakşehir:

FIFA 19 güç ortalaması: 78

21. Jeremain Lens, Beşiktaş:

FIFA 19 güç ortalaması: 78

20. Mohamed Elneny, Beşiktaş:

FIFA 19 güç ortalaması: 78

19. Loris Karius, Beşiktaş:

FIFA 19 güç ortalaması: 79

18. Mariano Ferreira Filho, Galatasaray:

FIFA 19 güç ortalaması: 79

17. Sofiane Feghouli, Galarasaray:

FIFA 19 güç ortalaması: 79

16. Burak Yılmaz, Beşiktaş:

FIFA 19 güç ortalaması: 79

15. Ryan Babel, Galatasaray:

FIFA 19 güç ortalaması: 79

14. Emmanuel Adebeyor, Kayserispor:

FIFA 19 güç ortalaması: 79

13. Daniel Sturridge, Trabzonspor:

FIFA 19 güç ortalaması: 80

12. Adem Ljajic, Beşiktaş:

FIFA 19 güç ortalaması: 80

11. Domagoj Vida, Beşiktaş:

FIFA 19 güç ortalaması: 80

10. Younes Belhanda, Galatasaray:

FIFA 19 güç ortalaması: 80

9. Steven Nzonzi, Galatasaray:

FIFA 19 güç ortalaması: 82

8. Fernando Muslera, Galatasaray:

FIFA 19 güç ortalaması: 82

7. Edin Visca, Başakşehir:

FIFA 19 güç ortalaması: 82

6. Victor Ruiz, Beşiktaş:

FIFA 19 güç ortalaması: 82

5. Max Kruse, Fenerbahçe:

FIFA 19 güç ortalaması: 82

4. Adil Rami, Fenerbahçe:

FIFA 19 güç ortalaması: 82

3. Luiz Gustavo, Fenerbahçe:

FIFA 19 güç ortalaması: 83

2. Ricardo Quaresma, Kasımpaşa:

FIFA 19 güç ortalaması: 84

1. Radamel Falcao, Galarasaray:

FIFA 19 güç ortalaması: 85

Listede yer alan güç puanları FIFA 19'daki güncel değerlerdir. Ayrıca bu puanlamalar değiştikçe liste güncellenecek, FIFA 20 piyasaya sürüldüğünde liste yenilenecektir.