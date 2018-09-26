Super Mario Bros'un SpeedRun Rekoru Kırıldı

Kosmic adlı bir oyuncu, imkansız olduğu düşünülen bir derece elde ederek Super Mario Bros'un SpeedRun rekorunu 4 dakika 56 saniyenin altına indirdi.

Oyun tarihinin klasiklerinden olan Super Mario Bros., yeni bir rekora ev sahipliği yaptı. Kosmic adlı bir kullanıcı, dün gerçekleştirdiği denemede 4 dakika 56 saniyenin altına inen ilk oyuncu olarak Super Mario Bros. SpeedRun rekorunu kırmayı başardı.

Aslına bakacak olursanız Kosmic, SpeedRun rekorunu kırmayı beklemiyordu. Zira aşağıda yer alan videoda da izleyebileceğiniz gibi oyuncu, son anlarda birkaç takılma yaşadı ve bu nedenle rekor ile arasındaki mesafenin açıldığını düşündü.

Yine de işlet Kosmic’in istediği gibi gitti ve 4 dakika 55 saniye 913 milisaniyelik derece Kosmic’e SpeedRun dünya rekorunu getirdi. Bilmeyenler için SpeedRun, oyuncuların herhangi bir oyunu en kısa sürede bitirmek için verdikleri mücadeledir.

Kosmic’in rekor kırdığı Super Mario Bros. performansını aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz. Ayrıca herhangi bir oyunun SpeedRun dünya rekorunu incelemek için speedrun.com resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.