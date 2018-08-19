Super Mario'nun Efsane İlk Bölümü - World 1-1

1985 yılında Nintendo tarafından piyasaya sürülen Super Mario Bros. tarihin en önemli oyunlarından biri olabilmiş ise, bunu hiç şüphesiz oyunun ilk bölümü olan World 1-1'e borçludur.

Super Mario Bros. oyununun Takashi Tezuka ile birlikte iki tasarımcısından biri olan Shigeru Miyamoto, Super Mario Bros.'un ilk bölümünü, oyun mekaniklerini tanıtmak üzere dizayn ettiklerini ifade ediyor. Fakat klasik yöntemlerin aksine; ne yapılması gerektiğini, oyuncuların kendilerinin keşfederek öğrenmelerini hedeflediklerini de ekliyor.

Bölüm başladığında, karakterin baktığı yönde uzun-geniş bir negatif boşluğun bulunması ve karakter ilerledikçe, geriye dönmemek üzere kameranın da bu yönde ilerlemesi gibi tercihler oyuncuya ne yapacağını içgüdüsel bir şekilde öğretiyor olmaları bakımından oldukça önemli örnekler.

Ya da örneğin, bölümün hemen başında karşımıza çıkan ilk düşmanın, 'Koopa Troopa' olması planlanıyormuş. Ama öldürmesi nispeten daha kolay olacağı için, Miyamoto'nun kötü bir mantar olarak nitelendirdiği Goomba'da karar kılınmış.

Miyamoto'ya, kendisi adına en unutulmaz Mario oyununun hangisi olduğu sorulduğunda ise; Miyamoto, Super Mario Bros.'un (dizayn ettiği ilk oyun olduğu için) kalbinde farklı bir yere sahip olduğunu vurguluyor.

Fakat hemen ardından da serinin ilk 3D oyunu olmasının getirdiği zorluklar sebebiyle, bir Nintendo 64 oyunu olan Super Mario 64'ün de kendisi için çok değerli bir tecrübe olduğunu ekliyor.