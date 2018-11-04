Super Mario'ya İsmini Veren Mario Segale Hayatını Kaybetti

Tüm dünyanın en popüler ve en sevilen oyunlarından Super Mario'nun ismini aldığı Mario Segale, 84 yaşında hayatını kaybetti.

Mario Segale, bundan seneler önce, 80'li yıllarda Nintendo'ya bir yer kiralama konusunda destek olmuş bir gayrimenkul danışmanıydı. Super Mario ise o dönemde 'Jumpman' olarak anılan bir oyundu, ancak Nintendo bu ismi onaylamadı ve oyun için yeni isim arayışları başladı.

Minoru Arakawa ise o dönemde oyuna yeni isim arayışında olanlardandı ve aynı zamanda Nintendo of America'yı kurmaya çalışmakla meşguldü. Sonrasında Mario Segale ile iletişime geçen Arakawa, ismini oyunlarında ve karakterde kullanmak istediklerini söyledi ve böylece efsane karakter Mario ortaya çıkmış oldu.

Mario Segale'in 27 Ekim'de hayatını kaybettiği öğrenildi. En sevilen oyun karakterlerinden birine ismiyle hayat veren Segale'in 4 çocuğu ve 9 torunu olduğu biliniyor. Super Mario ise aradan geçen yıllara rağmen milyonlarca kopya satarak efsaneleşmiş bir oyun olmaya devam ediyor.