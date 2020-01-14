Super Nintendo World Tema Parkı İçin Geri Sayım Başladı

Universal Studios Japonya, söz verdiği gibi bu yaz düzenlenecek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’ndan önce Super Nintendo World tema parkını açma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Nintendo, heyecanla beklenen parkıyla ilgili Charlie XCX ve Galantis tarafından yapılan müzik videosunu paylaştı.

Öncelikle, Nintendo tarafından paylaşılan videoda parkın içine göz atacağınızı umuyorsanız, biraz hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Zira videoda, Charlie XCX ve Galantis’in şarkısı eşliğinde dans eden insanlar göreceksiniz. Ayrıca oyuncuların Switch'leri ile evde takılırken, kendilerini bir anda gerçek hayatta bulduklarını görüyoruz.

Bununla birlikte, Universal Studios Japonya’nın resmi internet sitesinde, Mario Kart oyununu gerçek hayatta deneyimlemekten ve ailelerin, Nintendo tarafından yayınlanan video oyunlarında ortaya çıkan kurgusal dinozor karakteri Yoshi'nin sırtında parkı seyahat edebileceklerinden söz ediliyor.

Bloomberg, Universal Studios Japonya’nın CEO'su JL Bonnier ile yapılan bir bilgilendirme toplantısına dayanarak, giyilebilir teknolojiler ve bir akıllı telefon uygulaması sayesinde ziyaretçilerin boss’larla savaşabileceklerini ve madeni para toplayabileceklerini bildirdi.

Hemen aşağıda, Bloomberg muhabiri Kurumi Mori’nin basına özel olarak gerçekleştirilen etkinlikten paylaştığı fotoğrafları görüyorsunuz. Super Nintendo World tema parkının bu yaz aylarında Osaka’da açılacağını belirten Mori, parkın yakın gelecekte Hollywood, Orlando ve Singapur'a da geleceği bilgisini paylaştı.

Universal Studios Japonya ayrıca insanların yaşam boyu Nintendo oyunlarındaki ilerlemelerini gerçek zamanlı olarak takip edecek olan Power Up Band adlı bir akıllı bileklik sunacak. Super Nintendo World tema parkındaki deneyimlerle de entegre bir şekilde çalışacak olan bileklik, ziyaretçilere bambaşka bir deneyim yaşatmaya hazırlanıyor.

Nintendo’nun paylaştığı videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz: