Super Smash Bros. Ultimate En Çok Satan Dövüş Oyunu Oldu

Nintendo Switch platformunun popüler dövüş oyunu Super Smash Bros. Ultimate, Street Fighter II efsanesini sollayarak tüm zamanların en çok satan dövüş oyunu oldu. Super Smash Bros. Ultimate ayrıca Nintendo'nun en hızlı satan oyunu olma ünvanını elinde bulunduruyordu.

Nintendo Switch platformunun popüler dövüş oyunu Super Smash Bros. Ultimate, rekor kırarak tüm zamanların en çok satan dövüş oyunu olmayı başardı. Daha önce bu unvan, ilk kez 1991'de çıkan ve o zamandan bu yana 7 farklı versiyonuyla 15.5 milyon satan Street Fighter II'nin elindeydi.

Super Smash Bros. Ultimate, geçtiğimiz yıl 7 Aralık'ta yayınlandı ve ilk 3 hafta içinde 12.08 milyon kopya satarak tüm zamanların en hızlı satan Nintendo oyunu oldu. Şirketin yeni yarım yıllık mali raporuna göre; popüler dövüş oyunu 30 Eylül'e kadar 15.71 milyon satış rakamına ulaşarak, Street Fighter II'yi bir yıldan daha kısa sürede geçti.

Super Smash Bros. Ultimate, 15.38 milyon kopya satan Super Mario Odyssey'i ve 14.54 milyon kopya satan The Legend of Zelda: Breath of the Wild'ı geçerek Nintendo Switch'in en çok satan ikinci oyunu oldu. Ancak iddialı satış başarısına rağmen, 19.01 milyon kopyayla konsolun en çok satan oyunu olan Mario Kart 8 Deluxe'ü henüz geçemedi.

Elbette dövüş serisinin yeni oyunu toplam satışlara da olumlu etki yaptı. Super Smash Bros. serisi 20 yılda toplam 53.03 milyon kopya satarak rakipsiz bir konuma ulaştı. Buna karşılık, Tekken, Dragon Ball, Street Fighter ve Mortal Kombat gibi rakiplerinin toplam satışları 45 milyon ile 47 milyon arasında.

Super Smash Bros. Ultimate, Nintendo dövüş serisinin evrimini daha da ileri taşıdı. Oyun, seri tarihindeki tüm karakterleri içererek, tek oyunculu ve çok oyunculu modlarla çeşitlilik sunuyor. Eğlenceli yapım öyle bir yükseliş yakaladı ki, Overwatch yönetmeni Jeff Kaplan, kendi oyunlarından Tracer'ın dövüş oyununda yer almasını teklif etti.