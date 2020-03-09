Süper Solucan Ay’ı Önümüzdeki Günlerde Gözlenecek

Ay’ın Dünya’ya en yakın olduğu konumda gerçekleşecek olan dolunay görüntüsü, Süper Solucan Ay olarak isimlendiriliyor ve bu özel görüntü, önümüzdeki günlerde gözlemlenebilecek.

Ay’ın dolunay hali, gökyüzünde izlenecek muazzam görüntülerin başında yer alıyor. Süper Solucan Ay olarak isimlendirilen dolunay hali ise normalde görülebilecek dolunay hallerinden çok daha güzel bir Ay görüntüsünün Dünya’dan izlenmesine neden olacak.

Süper Solucan Ay aslında Dünya’ya baharın gelişinin müjdecilerinden de bir tanesi. Ay’ın Dünya’ya en yakın olduğu yörüngeden geçerken görülebilecek Süper Solucan Ay, bahar mevsiminin gelişi ile beraber solucanlar görülmeye başladığı için bu isimle anılıyor.

Süper Solucan Ay, ortalama bir dolunay görüntüsü ile karşılaştırıldığında yüzde 7 daha büyük ve yüzde 15 daha parlak bir şekilde görülecek. Bu gece takip edilebilecek Süper Solucan Ay, Avrupa ve Asya’da takip edilebilecek.

Ay’ın en parlak dolunay görüntülerinden biri olan Süper Solucan Ay, Avrupa ve Asya’da en parlak halinde bu gece görülebilecek. Avrupa ve Asya’da dolunayın tam olarak görülmesinden birkaç saat sonra gece yarısına yakın bir saatte Ay, Dünya’ya en yakın yörünge konumuna gelecek. Uzak Asya ve Avustralya’da ise 10 Mart günü şafak öncesi saatlerde Süper Solucan Ay gözlenebilecek.

Ay, 7-8 Nisan tarihlerinde de Süper Ay halinde, Süper Solucan Ay’ından yüzde 0.5 daha parlak halde izlenebilecek. Bundan sonra gerçekleşecek ilk Süper Solucan Ay’ı ise 25 Kasım 2034 yılında gözlenebilecek.