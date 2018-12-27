Daha önce Türkiye yatırımlarını durdurduğunu açıklayan Elon Musk, Supercharger ağının gelecek yıl Norveç'ten Türkiye'ye kadar uzanacağını belirtti.

Elektrikli otomobil sektörünün öncü şirketi konumunda bulunan Tesla’nın kurucu ortağı ve CEO’su olan Elon Musk, Twitter üzerinden son derece önemli açıklamalarda bulundu. Bir Tesla kullanıcısının otomobili ile daha fazla gezmek istediğini fakat şarj istasyonu bulunmadığından bazı bölgelerde uzun yola çıkamadığını belirtmesi üzerine söz konusu tweete alıntılayan Musk, Avrupa’daki Tesla kullanıcıları için sevindirici haberler verdi.

‘’Supercharger ağı gelecek yıl Avrupa’nın %100’ünü kaplayacak şekilde genişleyecek.’’ diyen Musk, söz konusu Supercharger ağının genişliğini ise ‘İrlanda’dan Kiev’e, Norveç’ten Türkiye’ye’ şeklinde tanımladı. Musk’ın ağı tanımlarken neden üç ülke bir şehir kullandığına anlam verilmezken, Supercharger şarj istasyonlarının Türkiye’ye kadar uzanacağını söylemesi fazlasıyla dikkat çekti.

Türkiye’ye gelişi ile Tesla’nın Türkiye’ye yatırımlarda bulunacağını açıklaması bir olan Elon Musk, Türkiye-ABD arasında yaşanan siyasal kriz ve Türkiye’deki ekonomik durumda nedeni ile Türkiye operasyonlarını askıya aldıklarını açıklamıştı. Musk’ın Supercharger ağının Türkiye’ye kadar ulaşacağını açıklaması, Tesla’nın Türkiye operasyonlarının yeniden ivme kazanacağı anlamına gelebilir.