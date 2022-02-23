Bugün, SuperEQ Q2 Pro ANC kulaklığı inceledik. Aktif gürültü önleme özelliği, 4 mikrofonu, başarılı 12 mm sürücüleri bulunan kulaklık nasıl bir performans veriyormuş gelin yakından bakalım.

Tüm teknolojik cihazlar arasında en önemlileri arasında yer alan kulaklıklar, günümüzde iyiden iyiye gelişmeye başladı. Eskiden iyi bir ses deneyimi yaşatması için son kullanıcı için yeterliyken günümüzde bu özelliğe ek olarak bazı spesifik özelliklere de sahip olması isteniyor. Elbette bunları sunan kulaklıkları bulmak da hem zor hem de pahalı oluyor. Bugün sizlere, aktif gürültü önleme özelliği, mükemmel netlikte arama sunan CVC 8.0 gibi pek çok ek özelliğe sahip SuperEQ Q2 Pro kablosuz kulakiçi kulaklığı inceleyeceğiz.

Neredeyse 1 aydır bende olan SuperEQ Q2 Pro kulaklık, uzun sayılabilecek incelememin ardından memnun kaldığım bir kulaklık oldu. Bluetooth 5.2 ile gelen Q2 Pro'nun son derece iyi çalışan aktif gürültü önleme özelliği otobüs, okul, klimalı bir ev gibi pek çok alanda sizi şaşırtacak düzeyde gürültüyü önleyebiliyor. Hiçbir müzik dinlemeden sadece kulaklığı takıp aktif gürültü önlemeyi açtığınızda dahi içinizi bir rahatlamanın kapladığını hissediyorsunuz.

SuperEQ Q2 Pro kablosuz kulaklığın teknik özellikleri neler?

Gürültü önleyici özelliğini öve öve bitiremediğim kablosuz kulakiçi kulaklığın diğer özellikleri de son derece iddialı. Yüksek çözünürlüklü ses (Hi-Res Audio) özelliği bulunan SuperEQ Q2 Pro, gürültü önlemenin yanında "şeffaf modu" sayesinde kulaklık takılıyken dış sesleri almaya devam etmenizi de sağlayabiliyor. Gelin SuperEQ Q2 Pro'nun bu özellikleri nelermiş yakından bakalım.

Aktif gürültü önleme (Hybrid Active Noise Cancelling)

SuperEQ Q2 Pro'nun yaptığı en iyi işlerden biri aktif gürültü önleme. Bir müzik dinlerken dinleme deneyiminizi artıran bu teknoloji, nerede olursanız olun sizi müzikle başbaşa bırakıyor. Ayrıca hiç müzik dinlemeseniz dahi bir süre sonra baş ağrısı yapan uğultuyu ortadan önemli ölçüde kaldırarak huzurlu olmanızı sağlıyor. Gürültü önleme etkinleştirildiğinde kulaklıklar, belirli frekansları engellemek için yerleşik mikrofon ve ters çevrilmiş ses dalgalarının bir kombinasyonunu kullanıyor. Bu da dışarıdaki araba sesi, tepenizdeki kilima uğultusu gibi istemediğiniz sesleri duymamanızı sağlıyor.

SuperEQ Q2, dış gürültüyü yüzde 90'a kadar engelleyebiliyor. 35 dB'e kadar engellenebilen gürültü, sizi yapacağınız işle başbaşa bırakmak için son derece yeterli. Kendi yaptığım incelemelerde de bu sistemin çok iyi çalıştığını rahatlıkla söyleyebilirim.

Sizi yarı yolda bırakmayan batarya performansı

SuperEQ Q2 Pro'nun diğer kablosuz kulakiçi kulaklıklara göre çok daha iddialı bir batarya performansı sunduğunu söyleyebiliriz. Q2 Pro, tek bir şarjla 11 saate kadar müzik çalabiliyor. Aktif gürültü önleme özelliği açıkken bu süre 8 saate düşer. Şarj kutusuyla birlikte bu çalma süresi 40 saate kadar çıkıyor. Aktif gürültü önleme açıkken de bu süre 30 saat oluyor. Bu da günlük kullanımlarınızda sizi hiçbir şekilde yarı yolda bırakmayacak olduğu anlamına geliyor.

Hi-Res Audio sertifikasıyla gelen derin bas ve parlak tiz sesler

SuperEQ Q2 Pro, kablosuz kulaklık olmasına rağmen son derece güçlü sürücülerle geliyor. Yüksek çözünürlüklü ses sertifikası olan "Hi-Res Audio"ya sahip kulaklıkta dahili 12 mm neodimyum mıknatıslı sürücüler bulunuyor. Bu sürücüler ise derin bas ve parlak tiz sesleri son derece güçlü bir şekilde verebiliyor. Hem bas hem de vokal ağırlıklı tiz müziklerde son derece yeterli bir müzik deneyimi yaşatan Q2 Pro, aktif gürültü önlemeyle birlikte tek odağınızın dinlediğiniz müzik olmasını sağlıyor.

4 mikrofonla geliyor

Kablosuz kulakiçi kulaklıklarda mikrofon deneyimi her zaman daha zor olmuştur. Sesin çıktığı yere olan uzaklıkları nedeniyle dış sesi de alan bu kulaklıklar, konuşma deneyiminizi zorlayabilir. SuperEQ Q2 Pro ise her iki tarafta iki mikrofon olacak şekilde toplamda 4 mikrofona sahip. Bu mikrofonlar aktif gürültü önlemeyi optimize ederken sesli görüşmelerinizde de sorunsuz iletişim kurmanızı sağlar.

Sonuca gelelim: SuperEQ Q2 Pro alınır mı?

Evet dostlar, kulaklığın özelliklerini sizlere sunduk. Son 1 aydır kullandığım Q2 Pro, gerek ergenomik anlamda gerekse de ses kalitesi olarak beni fazlasıyla memnun etti. Özellikle aktif gürültü önleme özelliği son derece başarılı çalışıyor ve dışarıdaki tüm uğultuyu keserek daha rahat hissetmenizi sağlıyor. Batarya ömrü olarak beni hiç yarı yolda bırakmaması çok büyük bir artıyken, ses kalitesi ve ses seviyesinde de doyurucu bir performans sunuyor. Ayrıca üzerinde bulunan dokunmatik tuşlar son derece stabil çalışıyor. Yaptığım incelemeler ışığında SuperEQ Q2 Pro'nun son derece başarılı bir kulaklık olduğunu söyleyebilirim.

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