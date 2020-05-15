CW’nin 15 sezonluk efsane dizisi Supernatural, final sezonunda koronavirüs nedeniyle süresiz bir araya girmişti. Dizi hakkında yapılan yeni açıklama, Supernatural’ın kalan 7 bölümünün 2020’nin sonbahar aylarında geleceğini söylüyor.

Koronavirüs pandemisi, pek çok sektörde olduğu gibi film ve dizi sektöründe de dengeleri sarstı. 23 Mart’ta koronavirüs pandemisi süreci kapsamında yayınlanmasına ara verilen Supernatural’ın süresiz olarak araya girdiği açıklanmıştı. Final sezonunda olan ve geriye sadece 7 bölümü kalan dizinin 2020 içerisinde kalan bölümlerini yayınlayacağı açıklandı.

Henüz yeni bölümlerin tam olarak hangi tarihte başlayacağını açıklamayan CW, bunun yerine bölümlerin 2020’nin sonbahar aylarında yayınlanmaya başlayacağını söyledi. Kanalın, yakın zamanda Supernatural hakkında net bir tarih vermesi de bekleniyor.

Kalan 2 bölüm çekilecek

Supernatural’ın bu süreçte çekilmesi gereken 2 bölümü daha bulunuyor. Bu bölümlerin çekimi ise mümkün olan en kısa sürede çekilecek. Serinin sevilen karakteri Sam Winchester’a hayat veren Jared Padelecki’nin Walker projesi üzerinde de çalışacak olması nedeniyle dizinin kalan bölümlerini hızlıca aradan çıkarmak isteyen ekip, bu sayede 15 sezonluk diziyi noktalamak istiyor.

Supernatural hakkında açıklama yapan CW Başkanı Mark Pedowitz, “Supernatural için hazır olan 5 bölümümüz zaten var. Jared ve Jensen, son iki bölümü bitirir bitirmez diğer projelere odaklanacaklar ve Walker üzerinde çalışmaya başlayacağız” şeklinde açıklama yaptı.

Mart ayında pek çok dizide olduğu gibi Supernatural’da araya girmişti. Bu süreçten beri dizinin akıbeti hakkında yeni açıklamalar yapılmıyordu. 23 Mart’ta dizinin yapımcısı Andrew Dabb, konuya açıklık getirmişti. Dizinin 18 bölümünün çekimlerinin tamamlandığını söyleyen Dabb, yine de bu bölümlerinin ses ve görsel efektlerinin hazırlanma aşamasında olduğunu belirtmişti. Salgın nedeniyle görsel efekt ve ses departmanının da kapandığını duyuran yapımcı, bu sayede dizi hakkındaki merak edilen soruları yanıtladı.