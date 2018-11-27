Supernatural’in En “Baba” Karakteri Geri Dönebilir

Bu yıl 14. sezonu başlayacak olan Supernatural dizisinde daha önce John Winchester’i canlandıran Jeffrey Dean Morgan, Twitter’da katıldığı soru cevap etkinliğinde dizinin takipçilerini heyecanlandıracak açıklamalarda bulundu.

Dizinin ilk sezonunda, baş karakterler Sam ve Dean Winchester’in babasını oynayan Jeffrey Dean Morgan, ikinci sezon başlarında diziden ayrılmıştı. Yine de, ünlü oyuncunun ismini hemen silmek doğru olmaz.

Twitter’da bir soru cevap etkinliği yapan Morgan, doğru hikayenin olması durumunda Supernatural’e konuk olabileceğini açıkladı. Twitter kullanıcısı @lustluv’un sorduğu “CW’dekiler sana teklifte bulunsa John’u tekrar oynamayı düşünür müsün?” sorusuna “Tabii. Hikaye uygunsa. Pekala millet... Ben çıkıyorum! İyi olun, kendinize nasıl davranılmasını istiyorsanız siz de öyle davranın.” yazan Morgan büyük bir heyecan yarattı.

Dizinin hayranları, bu yıl 300. bölümü yayınlanacak olan dizinin bu önemli kilometre taşında Morgan’ı da ekranda görmek istiyor. John karakteri daha önce diziye dönmüş olsa da, o hikayede Dean geçmişe gönderilmişti ve John’un genç hali diziye dahil olmuştu.

Şu anda diziye -Morgan oynasın oynamasın- bir John Winechester koyma planı olmayan CW’nin hayranların talebine vereceği cevap merak konusu.