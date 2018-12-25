Superonline'ın Tamamen Sınırsız Paketlerinin Yeni Fiyatları

AKN'siz ve kotasız Fiber Platin Paketler'in fiyatlarında ciddi bir düşüş yaşandı.

Geçtiğimiz günlerde günlük 100Mbps internet hızı sağlayan Turbo İndir paketinin fiyatını 4 katına çıkararak tepkileri toplayan ve gündemin merkezine oturan Turkcell'in internet servisi Superonline, yaptığı yeni düzenleme ile Fiber Platin Paketler'in fiyatlarında ciddi anlamda bir indirime gitti. Fiber Platin Paketler'den herhangi birisini satın alan kullanıcılara ilk aya özel 100Mbps internet hızı hediye ediliyor.

Fiber interneti kullanıcılarla buluşturan Turkcell Superonline'ın Fiber Platin Paketler'in fiyatlarında bugün itibariyle yaptığı güncelleme ise şu şekilde:

~Turkcell Superonline'ın resmi sitesinden ulaşabileceğiniz Fiber Platin Paketlerinin yeni fiyatları.

Turkcell Superonline'ın yayınladığı yeni Fiber Platin Paketler, hızlarının yüksek olmasının yanında AKK/Kota limitinin bulunmaması ile öne çıkıyor. Fiber Platin Paketler'in sayfasında upload/yükleme hızlarıyla ilgili herhangi bir bilgi verilmiyor ancak teyit ettiğimiz bilgiler doğrultusunda Turkcell Superonline, Fiber Platin Paketler'in hepsinde 5Mbps upload/yükleme hızını kullanıcılarına sağlıyor. Eski fiyatlarına göre Fiber Platin Paketler'in fiyatları her ne kadar daha iyi olsa da bu fiyatlar, görmek istediğimiz fiyat seviyelerinin oldukça üzerinde yer alıyor.