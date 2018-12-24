Superonline, Turbo İndir Paketinin Fiyatını 4 Katına Çıkardı

Superonline 24 saat boyunca 100 Mbps hızında indirme sağlayan Turbo İndir paketinin fiyatını 4 katına çıkardı.

Superonline, 4.90 TL ücret ile 24 saat boyunca 100 Mbps indirme hızına erişmenizi sağlayan "Turbo İndir" paketinin fiyatını tam 20 TL'ye çıkardı. AKK'ye (Adil Kullanım Kotası) takılmadan 24 saat boyunca oldukça hızlı bir internet deneyimi sunan Superonline'ın Turbo İndir paketinin fiyatı ne yazık ki artık 20 TL.

~Superonline'ın Turbo İndir paketinin eski ücreti. (100Mbps için 4.99 TL)

~Superonline'ın Turbo İndir paketinin yeni ücreti. (50Mbps için 10 TL gösteriliyor, aşağıdaki tabloda yer aldığı gibi günlük 100Mbps indirme hızı paketi için fiyat artık 20 TL)

4.90 TL fiyatındaki Turbo İndir paketinin fiyatına tek seferde %300'den fazla zam yapan Superonline, Turbo İndir paketine yeni indirme hızı seçenekleri ve fiyatları de ekledi. Superonline'ın sunduğu eski ve yeni indirme hızı seçenekleri ve fiyatları ise şu şekilde:

~Eski fiyatlandırma.

~Yeni fiyatlandırma.

Hatırlayacağınız üzere yine Superonline, 5 TL ücrete sahip günlük 100Mbps upload paketinin (Turbo Yükle) fiyatını da geçtiğimiz ay içerisinde 20 TL'ye çıkartmıştı. Superonline'ın yaptığı zamlar kullanıcılar tarafından oldukça olumsuz yorumlanıyor. İnternet sağlayıcılarından gelen ve ardı arkası kesilmeyen zamların nereye kadar gideceğini ise bekleyip hep beraber göreceğiz.