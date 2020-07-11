Boom Supersonic, 17 yıl aranın ardından üretilen ilk süpersonik uçak prototipi XB-1'in 7 Ekim 2020 tarihinde tanıtılacağını duyurdu. Şirketin esas süpersonik yolcu uçağı Overture'un prototipi olacak bu model, daha büyük bir uçakta yer alacak anahtar teknolojileri test etmek için kullanılacak.

Sivil havacılık tarihinin en ihtişamlı uçaklarından biri olan Concorde’u daha önce hiç duymuş muydunuz? Deyim yerindeyse tam bir mühendislik harikası olan bu süpersonik uçak modeli, bir dönemler lüks hava yolculuğunun zirvesi olarak kabul ediliyordu. Uçakta bulunan motorlar o kadar kuvvetliydi ki New York-Londra arası yalnızca 3 saat gibi bir sürede kat edilebiliyordu.

1969’daki ilk uçuşunun ardından 30 yılı aşkın bir süre boyunca geleceğin uçağı olarak adlandırılan Concorde modelleri, 2000’li yılların başında karıştığı bir kazadan sonra ne yazık ki tamamen üretimden kaldırıldı. Şimdiyse bir şirket, Concorde’un mirasını kaldığı yerden devam ettirmek için kolları sıvadı.

Şirket, ilk süpersonik uçak prototipini 7 Ekim’de tanıtmayı planlıyor:

Concorde’un mirasını devam ettirmek isteyen şirketlerden biri olan Boom Supersonic, yeni jeti Overture ile eski süpersonik uçakları geri getirmek istiyor. 200 milyon dolar değerinde olan bu uçak, 2020’lerin ortasında yolculu uçuşlara başlamayı hedefliyor. Ancak bunun öncesinde firma, Overture’un prototipi olan XB-1’i 7 Ekim 2020’de tanıtmayı planlıyor.

Önümüzdeki ekim ayında fabrikadan çıkacak olan ilk prototip, 2021 yılında test uçuşlarına başlayacak. XB-1’in gökyüzüyle buluşması ise 2003 yılında uçuşları tamamen durdurulan Concerde’un ardından bir ilk olacak. Böylece uzun bir sürenin ardından süpersonik uçaklar tekrardan sivil havacılığa geri dönecek.

Prototip uçak, Overture’un üçte biri büyüklüğünde olacak:

Üretimleri Amerika’da devam eden XB-1 prototip uçak, Overture’un boyutunun yaklaşık üçte biri büyüklüğünde ve daha büyük bir uçak için gerekli olan kilit teknolojileri test etmek amacıyla kullanılacak. Hem prototip uçak hem de Overture, gücünü 12.300 pound-kuvvet sunan General Electric J85-15 motorlarından alacak.

Boom Supersonic’in şu anda Japonya Havayolları’ndan ve Virgin Group’tan yatırımcıları bulunuyor. Her iki şirket de Overture yolcu almaya hazır olduğunda toplam 30 uçağın ön siparişini verdiler. Bu noktada şirket, ayrıca XB-1 için uçuş testinin tamamen karbon nötr olması ve sürdürülebilirliğin tüm programın odak noktası olmasını planlıyor.

Boom Supersonic, geçtiğimiz günlerde prototip uçağın gelişim ve test aşamalarını gösteren bir video paylaşmıştı. Yazımızı noktalamadan önce XB-1’in tanıtıldığı bu videoyu hemen aşağıdan izleyebileceğinizi de hatırlatalım.