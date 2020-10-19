COVID-19'a karşın tedbirleri sıkı tutan Sürat Kargo, RoyalCert Türkiye tarafından TVRM (Transmittable Virus Risk Management) sertifikası ile ödüllendirildi.

Sürat Kargo, COVID-19 salgını boyunca aldığı tedbirler sayesinde TVRM (Transmittable Virus Risk Management) sertifikası alan dünyanın ilk kargo şirketi oldu. Söz konusu sertifika, Sürat Kargo’nun pandemiye karşı tüm tedbirleri aldığının bir göstergesi niteliği taşıyor.

TVRM sertifikasının teslimi için RoyalCert Türkiye Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri tarafından gerçekleştirilen basın toplantısında yapılan açıklamalarda “Sürat Kargo, COVID-19 tedbirlerini maksimum seviyede aldı. Dünya ve ülkemiz olağanüstü bir süreç yaşıyor. Biz de bu sürece uygun olarak adımlarımızı atıp şirketimizi geleceğe taşımaya çalışıyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

RoyalCert Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Alphan Namlı ise söz konusu sertifikayla ilgili olarak yaptığı açıklamada TVRM programının insandan insana bulaşıcı bütün risklere karşı alınan önlemleri ihtiva ettiğini ve RoyalCert Almanya tarafından başlatıldığını bildirirken, programın 40 ülkede devam ettiğinin altını çizerek şu şekilde konuştu:

“Sürat Kargo, lojistik sektöründe bu belgeyi alan ilk şirket. Bu sertifika verilirken kalite yönetiminden iş sağlığı güvenliğine, çevre yönetimine kadar uçtan uca tüm kriterler değerlendiriliyor. Bunlara ek olarak COVID-19'a karşı hijyen, maske ve mesafe gibi konular denetlenmekte.”