Sürekli Ertelenerek Oyuncuları Kanser Eden 7 Oyun

Oyun sektöründe bazı söylentiler dolaşır, sürekli akıl karıştırırlar. Valve’nin 3'e kadar sayamıyor oluşundan tutun, hiç görülmese de adıyla milyon dolarları kucaklayan yapımlara kadar konuşulacak çok şey var. Oyuncuları çöllerdeki bedevilere çeviren, milyonlarca kişiyi platonik aşk komasına sokan yapımları derledik.

Bir dönem insanların sadece eğlence amaçlı içerisine girdikleri oyun dünyası, artık dünyanın en büyük sektörlerinden birisi haline geldi. Pek çok şirket, kendi özgün yapımını piyasaya sürerken, aslında birer müşteri olan oyuncular da bu yapımlara karşı büyük ilgi gösterdiler. Bu yıl düzenlenen E3 fuarında, tarihin en iyi açık dünya oyunlarından birisi olan lanse edilen Cyberpunk 2077’yi gördüğümüzdeki o heyecanı hala bir yere koyamadık.

Aynı heyecan, devamını beklediğimiz seri oyunlar için de geçerli oldu. Seriler haricinde ilk görüntüleri yayınlanan, fuarlarda açıklanıp herkesi heyecan içerisinde bırakan yapımlar da gördük. Hepsinin tek bir ortak noktası vardı: Beklettiler ve sürekli olarak ertelendiler.

7. Star Citizen:

2012 yılında efsane uzay simülasyonu Wing Commander'ın geliştiricisi Chris Roberts tarafından duyurulan Star Citizen'ın 'çıkamayış' hikayesi diğerlerinden biraz farklı. Nitekim oyun için açılan Kickstarter sayfasında tam 2 milyon doları aşkın bir bağış toplandı. Senelerdir Alpha 3.0 versiyonunda çakılı kalan Star Citizen, bir de bunun üstüne oyunculara geri ödeme yapmayı da kesince 'çıkmayan bir oyundan' ziyade bir dolandırıcılık hikayesine dönüştü. Başlıktaki 'yılan hikayesi' tabirine cuk oturan bir yapım.

6. Agent:

E3 2009'da PS3'e özel olarak duyurulan Agent, GTA'nın da yapımcısı olan Rockstar North tarafından geliştiriliyordu. Gizlilik/Aksiyon türünde olması beklenen yapım PS3'e özel olarak gelecekken, bu hızla devam ederse PS6'ya ancak yetişecek gibi. 2009 yılından beri hakkında adam akıllı hiçbir bilgi olmayan Agent ile ilgili en dikkat çekici detay, Rockstar'ın 'Agent' markasını her bitmesine yakın periyodik olarak yeniden tescillemesi. Kim bilir belki bir gün...

5. Dead Island 2:

Listemizde birazdan okuyacağınız Left 4 Dead 3 ile birlikte yer alan bir başka zombi temalı oyun. En son Gamescom 2014'te oynanış videosu paylaşılan Dead Island 2; PS4, Xbox One ve PC için geliştiriliyordu. İlk oyunun başarısının ardından çok geçmeden duyurulan ikinci oyun, geliştirici Sumo Digital ile oyunun yayıncısı Deep Silver'ın birbirine girmesi sonucunda telif sorunları ile boğuşmaya başlamıştı. Geçtiğimiz aylarda halen geliştirilme aşamasında olduğu belirtilen oyunun iptal edilmesi kimseyi şaşırtmasın. Nitekim oyunun geliştirilme süreci uzadıkça teknoloji gelişiyor ve sürekli oyun ve grafik motoru değiştirmekten bezen yapımcılar bir yerde pes edebiliyor. Umarız Dead Island 2, bu sürece kurban gitmez.

4. Left 4 Dead 3:

Bugün oyuncuların ayıla bayıla oynadığı co-op yapımların temelini atan oyunlardan biri de Left 4 Dead olarak bilinir. En son 2013 yılında Source 2 motoruyla piyasaya çıkacağı çıtlatılan oyun o dönemden beri kayıplara karıştı. 'Team FPS' olarak adlandırılan türde zombi temalı birkaç yapımla karşılaşsak da (Son Örnek: Overkill's The Walking Dead) hiçbiri Left 4 Dead eğlencesini ve atmosferini yakalayamadı. Left 4 Dead 3, 'Valve'ın 3. oyun çıkaramaması' sorunsalına kurban gitmek üzere gibi görünüyor.

3. Portal 3:

Listemizdeki 3 Valve oyunundan ilki Portal 3... "The Cake is a Lie" mottosuyla oyuncuların kalplerinde hiç unutulmayacak bir iz bırakan Portal serisi, yarım kalmışlıkların başkentlerinden biri. "Gabe Newell 3'e kadar saymayı bilmiyor." esprisinin çıkış noktalarından bir başkası. Orange Box paketinin içinde yer almadığı platform kalmayan Portal'ın 3. oyununu bir gün görebilecek miyiz büyük bir merak konusu.

2. Half Life 3:

Sürekli ertelenen oyun listesi yaparız da bu listelerin gediklisini unutur muyuz? Half Life 3, belki de oyun tarihinin en çok beklenen ve 'en yarım kalmış' yapımlarından biri. Half Life 2: Episode 3'ün iptal edilmesi, üzerine Steam'in patlaması sonrasında adeta sırra kadem basan oyunun halen bir gün gelmesi umut ediliyor. Gordon Freeman'ın yarım kalmış hikayesi, beraberinde yüzlerce farklı teoriyle oyuncuları terk edip gitti. Sırf Half Life 3'ün çıkmaması nedeniyle Gabe Newell ve tarihin en başarılı projelerinden olan Steam'e o kadar çok beddua eden var ki bu vebalin altından zor kalkılır.

1. Death Stranding:

Hideo Kojima'nın E3 2016'da PS4'e özel olarak duyurduğu ve enteresan bir fragmanla oyunculara tanıtılan Death Stranding listemizdeki son oyun. Walking Dead'in yıldızı Norman Reedus'lu ilk fragmanıyla kimsenin ne olup bittiğine anlam veremediği oyun, 3 senedir her E3 konferansında farklı farklı fragmanlarla karşımıza çıkıyor. Buna karşın halen bir çıkış tarihine sahip değil. Yapım ekibinin dahi "Bazen biz de ne yaptığımızı bilmiyoruz" diyerek tanımladığı oyunun akıbeti halen belirsiz.