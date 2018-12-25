Surface'ın Yükselişi: Microsoft, Apple'ı Nasıl Yendi?

Microsoft, 2018'de yaptığı çeşitli yatırımlarla dünyanın en değerli şirketi olmayı başardı. Konu ile alakalı olarak Microsoft ürün müdürü ile yapılan söyleşiyi yazımızdan okuyabilirsiniz.

Bir röportajda Microsoft ürün müdürü Panos Panay, teknoloji dergisi editörü Adrian Weckler’a “Surface bölümümüzde işler iyi gidiyor, mutfağı da kontrol etmek ister misiniz?” demiştir.

2018'de pek çok önemli olay ve teknoloji gelişme oldu. Bunlardan en önemlisi de Microsoft’un Apple’ın en değerli şirket ünvanını elinden alması oldu.

Apple, yaklaşık 5 yıldır dünyanın kralı konumundaydı. Birkaç ay öncesine kadar şirketin değeri 1 trilyon doların üzerindeydi.

Tim Cook’un imparatorluğu akıllı telefonlar üzerine kurulu olsa da Microsoft, imparatorluğunu geliştirmek için son 10 yılını müzik, akıllı telefonlar ve online servislere harcadı. Özellikle Surface’in çıkışından itibaren geçen son 6 yılda en göze çarpan şey, kullanıcıların MacBook, Dell, HP gibi laptoplar yerine Surface’ı seçmesi oldu. Microsoft bu model ismini kullanarak kulaklık bile çıkardı.

Panos Panay'ın konu hakkındaki diğer açıklamaları ise şu şekilde: “Surface uzun süre devam edecek gibi dörünüyor. Ama asıl önemli olan yazılımların gücünü ortaya çıkarabilecek donanımları yapabilmekte. Bizim asıl stratejimizin asıl hedefi donanım olacaktır. Donanım konusunda da sektöre yabancı değiliz. Sonuçta 10 yıldan uzun süredir herkesi sevdiği Xbox bizim eserimiz. Günümüzde pek çok insan evden, cafeden, taksiden, AVM'den çalışıyor, yani hayat ve iş iç içe. Biz bunu biliyoruz ve buna göre ürünler üretiyoruz. Bir şirket olarak adımızı yeterince duyurduğumuzu düşünüyorum ama bu yetmez çalışmaya devam edeceğiz.”