Suriye, İlk Koronavirüs Vakasını Resmen Doğruladı

Suriye Sağlık Bakanı Nizar Yazıcı, yurtdışından ülkeye dönen bir kişiye yapılan koronavirüs testinin pozitif olduğunu açıkladı. Yapılan bu açıklama, Suriye'deki ilk COVID-19 vakasını doğrulamış oldu. Ayrıca böylelikle koronavirüs, Türkiye'nin tüm sınır komşularına bulaşmış oldu.

2019'un son günlerinde Çin'de konuşulmaya başlanan ve kısa bir süre içerisinde de tüm dünyanın gündemine oturan koronavirüs, insanlık tarihine derin bir iz bırakacak gibi görünüyor. Bugüne kadar 339 bin 645 kişiye bulaşan virüs, 14.717 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Bir süredir Türkiye'de de görülen koronavirüs, ne yazık ki 30 vatandaşımızı hayattan koparttı.

Koronavirüs, bugüne kadar hemen her ülkede görüldü. Şimdiyse bu ülkelere bir yenisi daha eklendi. Yıllardır iç savaş içerisinde olan güney komşumuz Suriye, ilk COVID-19 vakasının görüldüğünü resmen açıkladı. Suriye'den gelen haberle birlikte Türkiye'nin tüm sınır komşularında koronavirüs tespit edilmiş oldu.

Suriye Sağlık Bakanı Nizar Yazıcı tarafından yapılan açıklamalara göre Suriye'ye yurtdışından giriş yapan bir kişiye yapılan koronavirüs testinin sonucu pozitif çıktı. Söz konusu kişi ile ilgili detaylı bilgilere yer verilmezken hastanın sağlık durumu ile ilgili de herhangi bir açıklama yapılmadı. Yetkililer, söz konusu kişinin karantina altına alındığını açıkladılar.

Suriye Sağlık Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamalarda, Şam'da bulunan Zabadani Ulusal Hastanesi'nin koronavirüs salgınına karşın tıbbi izolasyon merkezi olarak kullanılacağını duyurulmuştu.