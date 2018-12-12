Suriye, Uzaya Uydu Yerleştirme Projesine Resmen Başladı

Suriye Haberleşme ve Teknoloji Bakanlığı, uzaya yerli uydu yerleştirme projesine resmen başlandığını duyurdu.

Suriye Haberleşme ve Teknoloji Bakanı Iyad el Hatib, Uzaktan Algılama Kamu Kurumu'nu (GORS) ziyaret ederek kurum çalışanları ve yönetimle bir toplantı yaptı. Yeni dönemde uzaya uydu yerleştirme konusunda projeleri ve alternatif fikirleri dinleyen Iyad El Hatib, gelecek süreçte ülkenin bu tip bir atılıma ihtiyaç duyduğuna değindi.

Suriye Haberleşme ve Teknoloji Bakanlığı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bakan Hatib, kurumun uzay programı için bir yol haritası geliştirmesinin yanı sıra, diğer Arap ülkeleri gibi Dünya'nın yörüngesine ilk yapay uydunun fırlatılması gerektiğini belirtti."

Geçtiğimiz dönemde Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Irak ve Katar gibi Arap ülkeleri uzaya kendi yerli uydularını göndermişti. Proje gerçekleştirilirse, Suriye bu kervana katılan bir diğer Arap ülkesi olacak.