Sürücüsüz Metronun İkinci Etabı Bugün Açılacak

Sürücüsüz Üsküdar - Ümraniye - Çekmeköy - Sancaktepe Metro Hattı'nın ikinci etabı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'inden alınan bilgiye göre, sürücüsüz metro hattının ikinci etabı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete girecek. Test sürüşlerini temmuz ve eylül aylarında tamamlayan hat, "Uluslararası Güvenlik Sertifikası"na sahip. 20 kilometrelik çift tünel ve 2,7 kilometre bağlantı tünellerinin yer aldığı hatta 21 adet 6 vagonlu metro aracı çalışacak. Tek yönde saatte 65 bin yolcu taşıma kapasitesi olan hat günde ortalama 700 bin yolcunun ulaşımını sağlayacak.

Üsküdar - Ümraniye - Çekmeköy - Sancaktepe Metro Hattı, diğer toplu ulaşım rotalarıyla da bağlantılı olacak. Üsküdar'dan Marmaray'a bağlanan hat, buradan Yenikapı-Hacıosman ve diğer metro hatları ve Altunizade'de metrobüs ile bağlantılı olarak ulaşım kolaylığı sunuyor. Hat ayrıca Dudullu - Bostancı, Ümraniye - Ataşehir - Göztepe metro hatları tamamlandığında bu hatlarla da bağlantılı olacak. Gelecekte hizmete girecek olan Çekmeköy - Sancaktepe - Sultanbeyli Metro Hattı da bu hat ile bağlantılı olacak.

Her beş dakikada bir sefer yer verecek olan metro hattında Sancaktepe'den Üsküdar'a 27, Ümraniye'ye 15,5, Yenikapı'ya 39, Topkapı'ya 45,5, Taksim'e 47, Mecidiyeköy'e 55, Hacıosman'a 71, Atatürk Havalimanı'na 71 ve Olimpiyat Stadı'na 81 dakikada gidilebilecek. Akıllı şehir projesi açısından önemli bir adım olarak görülen metro rotasındaki tüm akıllı sistemler bir merkezde birleştirilecek ve ulaşım ağı böylece kendi bünyesinde entegre olacak.

Akıllı şehir konseptinde önemli bir adım olarak görülen metro güzergahındaki tüm akıllı sistemler bir merkezde birleştirilerek ulaşım ağı kendi içinde entegre olacak. Bu sistem seyahat sürelerini kısaltacak, yolcu birikmelerini önleyecek ve bekleme sürelerini azaltacak. Sürücüsüz metro hatları Singapur, Barcelona, Kopenhag, Dubai, New York ve Roma gibi şehirlerde bulunmakta.

İlk etabı 15 Aralık 2017’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla hizmete açılan Üsküdar - Ümraniye - Çekmeköy Metro Hattı’nın ikinci etabı bugün yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 16.30'da Çekmeköy Madenler Meydanı'nda düzenlenecek törenle açılacak.