Al Jazeera, video oyun sektörünün geleceğine ilişkin çok dikkat çeken bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamalarda, Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Salman'ın Electronic Arts, Take-Two Interactive ve Activision Blizzard'a 3,3 milyar dolarlık yatırım yaptığı duyuruldu.

Suudi Arabistan yönetimi, son dönemlerde ilginç adımlar atıyor. Ülkenin veliaht prensi olarak bilinen Muhammed bin Salman, video oyun şirketlerine yatırım yapıyor. Hatta 2020 yılının sonunda Japonya merkezli bir oyun geliştirme şirketi olan SNK'nin üçte bir gibi ciddi bir bölümü, Salman'ın vakfı tarafından satın alınmıştı. Salman bu şirketin tümüne sahip olmak isterken, bu konuyla ilgili yepyeni bir gelişme daha yaşandı.

Edinilen bilgilere göre ilerleyen yıllarda ülkeyi yönetecek olan Salman; Electronic Arts, Take-Two Interactive ve Activision Blizzard'a 3,3 milyar dolarlık yatırım yapma kararı aldı. Bu planı hayata geçirmek için kararlı davranan Salman, kamu yatırım fonu kullandırarak amacına ulaştı. Harcanan bu para, bahsi geçen oyun şirketlerinden milyonlarca lot hisse alındığı anlamına geliyor.

Mutlak monarşi ile yönetilen Suudi Arabistan'da Salman, bu durumu değiştirebilecek potansiyele sahip bir kişi olarak gösteriliyor. Şöyle ki Salman'ın oyun oynamayı sevdiği herkes tarafından biliniyor. Ayrıca prensin finanse ettiği, "MiSK" isimli bir vakıf ile dünya genelindeki yaratıcı yetenekleri destekliyor. Uzmanlar, Muhammed bin Salman'ın Suudi Arabistan'la ilgili genel kanıyı değiştirip, ilerici bir ulus devletiymiş gibi görünmesini sağlamak için de böyle adımlar attığını düşünüyorlar.

Suudi Arabistan'ın veliaht prensinin video oyun şirketlerine yatırım yaptığı, Al Jazeera tarafından açıklandı. Ancak Suud yönetimi, bu konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Salman'ın kendisinden ya da herhangi bir otoriteden bu konuyla ilgili bir açıklamanın gelip gelmeyeceğini bilmek mümkün değil ancak Suudi Arabistan, önümüzdeki yıllarda bulunduğu pozisyondan çok daha farklı bir noktaya ulaşmış olabilir.