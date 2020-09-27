Suudi Arabistan, Türkiye'ye Ambargosunu Resmen Duyurdu

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında bir süredir yaşanan siyasi gerilim, en sonunda ekonomiye yansıdı. Suudi Arabistan yönetimi, bu ay sonundan itibaren Türkiye'de üretilen ürünlere ambargo uygulayacağını açıkladı.

Suudi Arabistan ve Türkiye arasındaki siyasi sorunlar ekonomiye de yansıdı. Suudi hükûmeti, Türk mallarına karşı başlattığı ambargoyu resmi hale getirdi. Suudiler, bu ay sonunda Made in Turkey menşeili malları almayacağını açıkladı.

Suudi Arabistan, Türkiye'nin ithalatı ve ihracatı açısından önemli bir yerde duruyor. Türkiye, Suudi Arabistan'dan 3 milyar dolarlık ithalat yaparken 3,3 milyar dolarlık da bir ihracat gerçekleştiriyor ve Suudi Arabistan, en çok ihracat yaptığımız 15. ülke konumunda bulunuyor.

Made in Turkey menşeili ürünlere ambargo

Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki siyasi gerilim, dış ticaretimizi daha önce etkilemeye başlamıştı. Suudi Arabistan yönetimi, Türk ürünlerine koydukları katma değer vergisini %5'ten %15'e çıkarmıştı. Ayrıca yaş meyve ve sebze gibi ürünler gümrüklerde bekletilerek çeşitli sorunlara sebep olmuştu.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Suudi yönetim, Arabistan'da fabrikası bulunan Ülker'e yaptığı uyarıda hammaddeyi Türkiye'den getirmemesini istemişti. Ayrıca Türkiye'den mal alan Suudi ithalatçılara da bir taahhütname imzalatıyordu. Ancak artık tüm bunlar resmiyete dökülmüş oldu.

Resmi ambargo, bu ay sonundan itibaren başlıyor. Ekim ayıyla birlikte Made in Turkey damgasına sahip ürünler Suudi Arabistan'a giremeyecek. Bölgeye ihracat yapan iş insanları, müşterilerinin Türk ürünlerine alıştığını ve ambargo sebebiyle alamayacaklarını söylüyorlar. Ayrıca müşterilerin, malların üçüncü bir ülke üstünden gönderilmesini talep ettiklerini dile getiriyorlar.

Suudi Arabistan ile iş yapan bir KOBİ, "Suudi Arabistan en önemli pazarımız. Ama Suudi müşterim artık mal almıyor. Çünkü hükümeti uyardı, korkuyor. Bu ayın sonunda ticaret duruyor. Son yüklemeleri yapıyoruz. Ne yapacağımızı şaşırmış durumdayız. Moraller bozuk" ifadelerini kullanıyor.