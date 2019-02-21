Dün yaptığı açıklama ile klibi YouTube'dan kaldıran Reynmen, bu sefer de başka bir açıklama yaparak klibi yeniden ekledi.

Sosyal medya fenomenleri ile ilgili belirli bir önyargı olduğu gerçek. Sanki sürekli konuşulmak istiyorlarmış gibi olmadık bir algıya da sahip olunabiliyor bazen... Ancak bazı durumlarda da 'Bu ne şimdi?' demeden edemiyor insan.

Dün yaptığı açıklama ile Derdim Olsun parçasını YouTube'dan kaldıran ve bir kesimin taktirini kazanan Reynmen'in prim peşinde olduğunu söyleyen farklı bir kesim de vardı. Bugün gelen açıklama ile klip YouTube'a yeniden yüklendi ve 'derdimiz olmaya' devam ediyor.

İşte konuyla ilgili Reynmen'in açıklamaları:

Yeniden yüklenen klip: