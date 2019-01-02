Suyun Altında 6 Ay Geçiren Eski Bir Lada Çalışır mı? (Video)

Kışın buz tutan gölde altı ay bekleyen bir Lada tekrar çalışır mı dersiniz? Eğer kendisine gelmesi için birkaç saat verirseniz evet.

Rus YouTube kanalı Garage 54’ün ekibi, Lada’ların ne kadar dayanıklı olduğu araçları sürekli olarak test ediyor. Bu testler arasında aracı çamura gömmek veya bir Niva’yı 6 tekerlekli bir araç haline getirmek de var.

Bu defa ekip, suyun görece sığ olduğu ve kışın buz tuttuğu bir yere bıraktıkları Lada’yı tekrar çalıştırmayı deniyor. Gölün içinde suyla dolu şekilde bekleyen ve gölde yaşanan donma nedeniyle tavanı zarar gören araç, oldukça zorlu bir testten geçiyor.

Aracın tavanı çökmüş olsa da görüntüsü, ekibi hiç mi hiç ilgilendirmiyor. Onların tek merak ettiği şey aracın çalışıp çalışmayacağı. Motoru hayata döndürmek isteyen ekip, öncelikle aracın bujilerini çıkartarak işe başlıyor. Daha sonra da motorun içinde bulunan suyu atıyorlar. Aracın karterinden de bir miktar su çıkartan ekip, onun yerine düzgün bir motor yağı koyuyor.

Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından aracın ateşleme sistemi devreye girse de yakıt ikmal sistemi hasar görmüş vaziyette olduğu için araç çalışmıyor. Ekibin, bir şişe ve bir boru kullanarak yaptığı geçici yakıt tankı da bir işe yaramıyor.

Araç üzerinde birkaç saat daha harcayan ekip, Lada’yı tamamen çalıştırmayı başarıyor. Garage 54 ekibinin araç ile ne yapacağı bilinmiyor, belki de üstünü tamamen kesip atarak üstü açık bir Lada haline getirirler.