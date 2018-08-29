Suyun Temizlenmesi İçin Yepyeni Bir Yöntem: Elektrik

Bir Massachusetts startupı olan Aclarity’nin, suyu temizlemek için dönüşümsel bir yöntem olarak adlandırdığı bir yaklaşımı var: patojenleri, metalleri ve suyun saflığını bozan öteki maddeleri temizlemek için elektriği kullanmak.

Şirketin kurucu ortağı Barrett Mully, 2014 yılında Flint / Michigan’da su kaynağı olan nehrin bir başkasıyla değiştirilmesinden sonra yıllanmış borulardan sızan kurşun sızıntısının yarattığı krize benzer problemleri bu teknoloji ile çözebileceklerini belirtiyor.

Bunun nedeni, Aclarity’nin ölçeklenebilir teknolojisi ile yapılacak bütün müdahalelerin merkezden yapılıp insanların evlerine gönderilmesi manasına gelmemesi. Startup, kendi yöntemlerinin şişedeki, mutfak lavabosundaki ve hatta bütün bir ev ya da şehirdeki suyu temizleyebileceğini ifade ediyor. Bu da, Amerika'daki binlerce su sistemindeki kurşun seviyelerinin yüksek olmasından dolayı kulağa ferahlatıcı geliyor.

İsmi daha önce ElectroPure olan Aclarity, henüz 1 yaşında ve musluktaki suyu temizlemek için tezgah altı prototipler geliştiriyor ve Aclarity, ürünü piyasaya sürmek için North Andover, Massachusetts’teki Watts Water Technologies ile birlikte çalışıyor.

İlk bakışta, suyu temizlemek adına elektrik kullanımının (parasal değil, çevresel manada) gerçekten de yeşil olup olmadığını merak edebilirsiniz. Aclarity, buna olumlu bir yanıt sunuyor: Aclarity’nin ileri seviye elektrokimyasal oksitlenme süreci (electrochemical advanced oxidation process - EAOP) denilen teknolojinin ters osmoz ve ultraviyole ışınları gibi 'daha geleneksel iyileştirme süreçlerine oranla kapsamlı iyileştirme kabiliyetleri ve düşük elektrik enerjisi tüketimi' özellikleri mevcut.

Şirketin diğer kurucu ortağı Julie Bliss Mullen, EAOP’yi UMass laboratuvarında ABD Çevre Koruma Ajansı’nın Su İnovasyonu Programında (Water Innovation Program) çalışırken keşfetti.

Aclarity’nin internet sitesi bu teknolojiyi şöyle tanımlıyor:

“Aclarity, EAOP’yi pH seviyesini dengelemek ve istenmeyen atıkları yok ederek suyu iyileştirmek için kullanıyor. Elektrotlar yenileyici (regenerative) olduğu ve filtrelere ihtiyaç duyulmadığı için sistemin devamlılığı adına gerekenler ve masraflar ciddi anlamda düşüyor. En son cihaz, suyu iyileştirebilmek için anında ve elle müdahale gerektirmeden çevrimiçi su kalite sensörleriyle otomatikleştirilebilir.

Aclarity yakın bir zamanda Valley Venture Mentors tarafından startuplar için düzenlenen programdan 27.500 dolarlık, The Massachusetts Clean Energy Center’ın Catalyst programından da 65.000 dolarlık ödül aldı. 26.000 dolarlık bir başlangıç desteği de Massachusetts Amherst Üniversitesi’ndeki Berthiaume Center’dan geldi.

Aclarity, MIT Su Yenilik Ödülü’nün (MIT Water Innovation Prize) finalistiydi ve bu başarısıyla ABD Ulusal Bilim Vakfı aracılığıyla 225.000 dolarlık bir bağış aldı.

Bunların yanında, PeoplesBank de Aclarity’yi kendi Yenilik Serileri (Innovation Series) içinde göstererek desteğini sunuyor.

Startup, tüm evlerde kullanılabilecek bu cihazı, 2020 yılına dek piyasaya sunmuş olmayı planlıyor."