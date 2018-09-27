SwiftKey'e Microsoft Çeviri Özelliği Geliyor

Hem iOS hem de Android platformunda, parmağınızı kaldırmadan yazı yazmanıza olanak tanıyan klavye uygulaması SwiftKey'e şimdi de çeviri özelliği geliyor.

Popüler klavye uygulaması SwiftKey'in beta sürümüne gelen güncelleme ile uygulamanın beta sürümüne Microsoft Translator özelliği eklenmişti. Bugün itibariyle bu özellik betadan çıkarak tüm kullanıcıların erişimine sunuldu.

Uygulamayı yeni yükleyen veya son sürüme güncelleştiren herkesin yararlanabileceği özellik ile kullanıcılar, bir kelimenin anlamını bilmediklerinde başka bir uygulamaya geçiş yapıp kelimeyi tekrar yazmak yerine, Microsoft Translator sayesinde uygulamanın içinden direkt çeviri yapabilecekler.

Gelen son güncelleme ile çeviri özelliğinin dışında, desteklenen dillerde de iyileştirme yapıldı. Adyghe, Nubian (Dongolawi), Dotyali, Gorontalo, İnguş, Kabiye, Mi'kmaq, Newar, Wakhi ve Kalmyk & Nubian (Kenzi) dilleri eklendi. Arapça (Mısır), S'gaw Karen, Marathi, Oriya, Pencap ve Wolof dillerinde iyileştirmeler yapıldı.