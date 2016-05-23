Sylvester Stallone, Rocky'nin Emekliliğini Açıkladı

Boks sporunun Muhammed Ali’den sonraki en bilinen figürü Rocky Balboa, 42 yılın ardından eldivenlerini astı.

1976 yılında beyaz perdede ilk defa karşımıza çıkan Rocky Balboa artık kariyerini noktalıyor. Sylvester Stallone’un yarattığı karakterin kendi adıyla 6 filmi bulunurken, Creed I ve Creed II’de de boy gösterip bayrağı Michael B. Jordan’ın Adonis Creed’ine devretti.

Instagram'da kısa ve duygusal bir video yayınlayan ve muhtemelen bir daha Rocky’i oynamayacağını söyleyen ünlü oyuncu, 2006 yılında Rocky serisini bitirdiğini ve bu durumdan da memnun olduğunu söylüyor. Tam da bu noktada, artık bir daha Rocky filmi çekmeyeceğini düşünen Stallone, Michael B Jordan ile tanışmasından sonra Creed projesine dahil oluyor.

Kendi hikayesinin artık anlatılıp bittiğini ve sıranın yeni hikayelerde olduğunu söyleyen Stallone, 42 yıllık süreçte yanında olan herkese ve tüm seyircilere teşekkür etti. Artık kendi hikayesinin bittiğini ve yeni bir hikayenin anlatılacağını söyleyen aktör, ikonik karakteri sadece oynamakla kalmamış, altı filmde de ya senaristlik ya da yardımcı senaristlik yapmıştı. Dört filmi ise kendisi çekti. Rocky rolü, Stallone’a Oscar adaylıkları da getirdi.

Ünlü oyuncu Rocky Balboa dışında John Rambo gibi bir başka ikonik bir karaktere de can verirken, Cehennem Melekleri gibi aksiyon filmlerinde de oynadı. Bir de “Dur, Yoksa Annem Ateş Edecek” adlı bir komedi/aksiyon filmi var.