Mate 20'nin İnce Çerçevelerinin Sırrı Ortaya Çıktı

Synaptics, daha ince ekran çerçeveleri için yeni bir görüntü sistemi çözümü geliştirdiklerini ve bu sistemi kullanan ilk telefonun Mate 20 olduğunu duyurdu.

Birleşik Devletler merkezli dokunmatik yüzey üreticisi olan Synaptics, yaptığı açıklama ile dün tanıtılan Huawei Mate 20 ve Mate 20 Pro’nun, yeni nesil görüntü sistemi çözümleri olan esnek film üzerin çip (COF) ClearView ekran sürücülerini ve ClearPad dokunmatik kontrollerini kullanan ilk akıllı telefonlar olduğunu duyurdu.

Söz konusu yeni esnek COF paketi, ekran panelinin altında bulunan ekran sürücülerini katlamayı mümkün kılıyor. Bu sayede ekran çerçeveleri Mate 20 Pro’da olduğu gibi minimum seviyeye indirilebiliyor. Synaptics, yeni görüntü sistemi çözümlerinin hem LCD hem de OLED ekranlar için geçerli olduğunu belirtti. Bu da yakında daha fazla çerçevesiz telefon göreceğimiz anlamına geliyor.

Samsung, kendi COF’lerinde bulunan mobil ekran sürücülerinin katlanabilmesine zaten imkan tanıyor. Ancak bu işlem montaj maliyetini ciddi şekilde artırıyor ki iPhone X ve ardından tanıtılan iPhone Xs ve iPhone Xs Max, bunun en iyi göstergesi. Synaptics’in yeni teknolojisi, daha uygun fiyata daha fazla çerçevesiz telefonun kapısını açabilir.