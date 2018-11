T-Mobile'ın İnternetli TV Servisi, FCC'de Açığa Çıktı

Amerikan operatörlerinden T-Mobile, bu yıl sonunda kendi televizyon servisini başlatmaya hazırlanıyor. Variety ise servisin çalışmasını sağlayacak olan cihazı FCC'de keşfetti.

T-Mobile Mini adındaki cihaz, ortaya çıkan raporlara göre servise WiFi, Bluetooh ya da Ethernet ile bağlanabilecekken, USB portu, HDMI in ve out girişlerine de sahip olacak. Her ne kadar Microsoft, kendi cihazlarında HDMI teknolojisinden vazgeçiyor olsa da, T-Mobile biraz daha bu konuda tutumlu davranıyor gibi.

Servisin nasıl olacağı konusunda tam olarak bir bilgi olmasa da, 5G teknolojisinin cihazda yer bulmayacağını biliyoruz. Yine başka bir ABD'li operatör olan Verizon'un 5G'li yayın servisini başlattığını düşününce ise T-Mobile'in gelecekte sıkı bir rekabetle karşı karşıya kalması muhtemel.

Variety'ye yaptığı açıklamada T-Mobile, "Yeni ev TV çözümümüz üzerinde oldukça yoğun çalışıyoruz. Ürünü piyasaya çıkardıktan sonra da geliştirmek ve yeni ürünler çıkarmak için daha da çalışacağız. Ürün gamını artırma sürecinin nasıl ilerleyeceğini gelecekte göreceğiz" diyor.