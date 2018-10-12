On yıllardır korku ve macera filmlerine konu olan Tyrannosaurus Rex hakkında yeni bulgular ortaya çıktı.

Tyrannosaurus, 65 milyon yıl önce yaşamış ve kafatasları 1 metreden daha uzun olan iri, avcı dinazor cinsidir. Grubun en iri ve en çok bilinen türü, zorba kertenkelelerin kralı anlamına gelen Tyrannosaurus Rex'tir. T-Rex; küçük ellere sahip, arka 2 ayağı üzerinde yürüyen, uzunluğu 14 metreyi bulan, dengesini kuyruğuyla sağlayan ve ağırlığı 7 tonu bulan bir canlıydı. Hindistan, Çin, Kuzey ve Güney Amerika'da yaşadığı tahmin edilmektedir.

Tyrannosaurus Rex, çok büyük ve çok ağır olması sebebiyle yürürken yeri sarsması çok olasıydı. Bilim adamlarının yaptığı son çalışmalara göre T-Rex'in yere basışının rastgele değil ritmik olduğu tahmin edilmekte. Bu sayede, yere ritimle basarak sismik dalgalar oluşturan T-Rex, avlarına yerini yanlış tahmin ettirerek avını sinsi bir hamleyle yakalayabiliyordu.

Büyük cüsseli hayvanlar attıkları her adımla yeri sarsacak şekilde sismik dalgalar oluştururlar. Diğer hayvanlar da bu sismik dalgaları hissederler. Örneğin filler; yerden gelen sismik dalgaları dinlerler ve ayaklarıyla yeni sismik dalgalar oluşturarak, bu dalgalara cevap verirler. Zamanının en dominant hayvanı olan T-Rex'in de, bu yöntemi kullanarak avlandığı düşünülüyor.