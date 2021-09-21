Taciz skandalının ardından 'çatırdamaya' başlayan Activision Blizzard'da bir istifa daha gerçekleşti. Şirketin baş hukuk danışmanı Claire Hart, görevinden istifa ettiğini LinkedIn üzerinden duyurdu.

Blizzard Entertainment'ta baş hukuk danışmanı olarak görev yapmakta olan Claire Hart, taciz ve cinsel ayrımcılık iddiaları nedeniyle hukuki davalarla boğuşmakta olan şirketten ayrıldığını açıkladı.

Hart, 3 yıldır baş hukuk danışmanlığı görevinin yanı sıra Çin ve Asya-Pasifik bölgesinde Activision'ın hukuk ekibini de yönetmişti. Duyuruyu LinkedIn'de yapan Hart, şu sözlere yer verdi: "Son üç yıl beklenmedik iniş ve çıkışlar oldu. Ancak Blizzard'da ve Activision Blizzard işletmelerinde bu kadar çok harika insanla tanıştığım ve çalıştığım için onur duyuyorum."

Blizzard'ın iddialara verdiği yanıt çalışanları şirketten uzaklaştırdı:

Ana şirket Activision Blizzard, Temmuz ayında Kaliforniya Adil İstihdam ve Konutlandırma Departmanı tarafından açılan bir dava ile sarsıldı. Departman, şirkette gerçekleşen cinsel taciz ve ayrımcılık yönündeki iddiaları araştırmaya devam ediyor. Blizzard'ın iddialara verdiği yanıt, oyun endüstrisinde şirkete yönelik eleştirilere ve bazı çalışanların şirketten ayrılmasına yol açtı.

İddiaların ardından, 2006'dan beri görev yapmakta olan Blizzard başkanı J. Allen Brack'ın istifası oyun dünyasında gündeme bomba gibi düştü. Kısa bir süre sonra da yakında çıkacak olan Diablo IV'ün direktörü de dâhil olmak üzere birçok Blizzard tasarımcısı şirketten ayrıldı.

Bu ayın başlarında, Communications Workers of America adlı sendika, Activision Blizzard'ın Kaliforniya Adil İstihdam ve Konut Departmanı ile işbirliği yapmalarını engellemek için sıkı gözetim altına alındığı iddia edilen çalışanları desteklemek için bir şikayette bulundu. Departman, Activision Blizzard'ı iddialarla ilgili belgeleri yok etmekle suçlarken şirket bu iddiaları reddetti.