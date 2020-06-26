İran'daki Patlamanın Nükleer Askeri Üste Gerçekleşti İddiası

İran’da gece yaşanan ve sosyal medyada yankı uyandıran patlama sonrasında New York Times muhabirinden önemli bir iddia ortaya atıldı. Muhabir, patlamanın Tahran’da nükleer faaliyetler yürütülen askeri bir üste yaşandığını söyledi.

Bu gece İran’ın Tahran ilinde meydana gelen büyük patlama, aynı zamanda pek çok iddianın da ortaya atılmasına neden oldu. Resmi makamlardan yapılan en net açıklama Savunma Bakanlığı sözcüsü General Davoud Abdi'den geldi. Abdi, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada askeri ve silah geliştirme üssünde bir gaz patlaması meydana geldiğini söyledi. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanan olmadığını belirten Abdi, yangının kontrol altına alındığını söyledi. Sosyal medyada ise bu olayla ilgili pek çok iddia ortaya atıldı.

“Patlama, nükleer faaliyet gösteren bir askeri üste meydana geldi”

Sosyal medyada yapılan paylaşımlara göre elektrik santralinde ya da mühimmat imhası sırasında yaşanan bir patlama olduğu iddia edilirken New York Times (NYT) muhabiri Farnaz Fassihi ise yaşanan patlamanın olduğu bölge olan Parchin’de İran’ın nükleer faaliyetlerini yürüttüğü bir askeri üs bulunduğunu söyledi. Fassihi’nin Twitter hesabından yaptığı tam açıklamada, “İran’daki patlamanın İran’ın nükleer faaliyet yürüttüğü askeri bir üs olan Parchin’de gerçekleştiği bildirildi. Resmi açıklama yok” dedi.

Reuters’ın İran devlet televizyonundan gelen bilgiye göre yaptığı açıklamada, şu anda yaşanan olaya ilişkin soruşturmalar devam ediyor. İran’ın Fars eyaletine bağlı Şiraz şehrinin ana elektrik direklerinden birinde de henüz bilinmeyen bir nedenle patlama yaşandığı ve bunun sonucunda büyük çaplı elektrik kesintileri yaşandığı biliniyor.

ABD basınında yer alan iddialardaki gibi bir nükleer santral kazası varsa bunun ülkemize ve dünyaya nasıl bir etkisi olur şu an için bilinmiyor. Tüm bunlar için İran hükümetinden yapılacak yeni açıklamaları beklemeliyiz.