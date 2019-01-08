Amazon, dün ABD borsası Wall Street'te gerçekleşen işlemler sonrasında yeniden dünyanın en değerli şirketi oldu.

Dünyanın en büyük perakende satış sitesine sahip olan Amazon, geçtiğimiz aylarda ülkemizde de faaliyetlerine başlamıştı. Amazon, dün Wall Street'te 796.8 milyar dolar değere ulaşarak, 783.4 milyar dolarlık piyasa değeriyle Microsoft'u geride bırakıp yeniden zirveye ulaştı.

Geçtiğimiz ay Apple'ın piyasa değerindeki ciddi düşüş sonrasında, Microsoft ilk sıraya oturmayı başarmış ve Apple'ı Amazon'un ardından 3. sıraya itmişti. Geçtiğimiz eylül ayında, Apple'dan sonra piyasa değerinde 1 trilyon dolar sınırını aşan 2. şirket olmayı başaran Amazon böylece yeniden tahta oturmuş oldu.

4 Eylül 2018 tarihinde, ABD borsalarının açılmasının ardından %2 artışla hisselerini 2.050 dolara yükselten Amazon, böylece yeni bir başarıya imza atmış oldu.