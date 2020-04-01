Take Two'dan Koronavirüsle Mücadeleye Maddi Destek

Koronavirüs salgını neredeyse tüm dünya ülkelerine yayıldı ve dünya genelinde hayatı durma noktasına getirdi. Tüm dünyada salgınla mücadele için harıl harıl çalışılıyor. Oyun dünyasının büyük şirketlerinden Take-Two da virüsle mücadele için bir kampanya başlattı.

Koronavirüsün sebep olduğu COVID-19 hastalığı, dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. Salgında şu ana kadar 46 binden fazla insan hayatını kaybetti. Birçok devlet de dünyada hayatı durma noktasına getiren bu hastalıkla mücadele etmeye çalışıyor.

Oyun dünyasının en bilinen şirketlerinden bir tanesi olan Take-Two Interactive’den virüsle mücadeleye destek geldi. Grand Theft Auto Online, Red Dead Online, NBA 2K20 ve NBA 2K19 da dâhil olmak üzere birçok oyunda 1 Nisan – 31 Mayıs arasındaki oyun içi gelirinin %5’inin salgınla mücadeleye bağışlanacağı aktarıldı.

Oyun içi gelirlerin %5’i

Take-Two’nun internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Nisan ve mayıs ayı boyunca Rockstar Games’ten Grand Theft Auto Online ve Red Dead Online; 2K Games’ten NBA 2K19 ve NBA 2K20; Social Point’ten Dragon City oyunlarının oyun içi gelirlerinin (platform ücretleri düşüldükten sonra) %5’i ve ayrıca Private Division’dan The Outer Worlds oyunun dijital satış gelirleri, organizasyonlara bağışlanacaktır.”

2016 yılında GTA Online, mikro ödemelerden 500 milyon dolar kazanmıştı. Take-Two CEO’su Strauss Zelnick, bu sene başlarında yaptığı açıklamada oyunun yeni ve hâlihazırda var olan içeriği içerisinde %54 daha fazla tekrarlanan tüketici harcamaları gerçekleştiğini söylemişti.

Ayrıca NBA 2K markası da oyun içi gelirlerde oldukça önemli bir noktada duruyor. 2019 yılı içerisinde NBA 2K19’un yinelenen tüketici harcamaları büyüme oranı %140’a ulaşmıştı. Sanal para birimi alışı, ek içerik ve oyun içi satın almalar ise %31 gibi bir oranda artmıştı. Ayrıca Take-Two’nun 540 milyon dolarlık gelirinin %58’lik kısmını yani 313,5 milyon dolarını oluşturmuştu.

Ayrıca oyun oynama oranları koronavirüs salgını sırasında büyük bir patlama yaşadı. Dolayısıyla Take-Two’nun bu patlama sayesinde kazanacağı gelirlerin bir kısmını yine bu virüsle mücadelede kullanılması için bağışlaması oldukça uygun görünüyor.