Bir Takım Yıldızında Düzenli Titreşimler Keşfedildi

Bilim insanları, Delta Scuti olarak bilinen takım yıldızında düzenli titreşimler keşfettiler. Takım yıldızında keşfedilen düzenli titreşimler, astrosismolojinin sınırlarının daha da genişlemesini sağlayabilir.

Sydney Üniversitesi’nden gökbilimcilerin liderliğindeki uluslararası bir araştırma ekibi, NASA’nın TESS uzay teleskobunun ışık eğrisi verilerinden yararlanarak 60 yıldızı tespit ettiler. Tespit edilen 60 yıldızın verileri, yıldız grubunun düzenli parlaklık değişikliklerinin incelenmesine ön ayak oldu.

Yıldızların frekans spektrumlarını inceleyerek iç yapıları hakkında yorum yapılmasını sağlayan bilim dalı astrosismoloji, son birkaç on yılda ciddi bir ilerleme sağladı. Astrosismolojide elde edilen ilerleme sayesinde ışık çıkışlarındaki değişikliklerin kesin ölçümlerini kullanarak yıldızların titreşimleri elde ediliyor. Elde edilen titreşimler sayesinde yıldızların yapısı ortaya çıkarılabiliyor.

TESS verileri, takım yıldızıyla ilgili net bir modelin ortaya çıkmasını sağladı

Delta Scuti’de yapılan çalışmalar takım yıldızında birçok titreşimin tespit edilmesini sağlamakla beraber net bir modelin ortaya çıkarılmasını sağlamamıştı. Araştırmacılardan Tim Bedding, var olan modeli “Bir piyanoda yürüyen bir kediyi dinlemek gibi karışıktı” diyor.

Bedding, TESS verileri ile yaptıkları yeni çalışmanın bu karışıklığın ortadan kalkmasına neden olduğunu söylüyor. Bedding, “Artık piyanoda çalınan güzel akorları dinlemek için bir yapı tespit edebiliriz” dedi.

TESS verilerinden yararlanarak incelenen yıldızlar, gezegenimizin yıldızı olan Güneş’in kütlesinin yaklaşık 1.5 ile 2.5 katı kütleye sahip olmakla beraber Dünya’da 60 ile 1.400 ışık yılı uzaklıkta bulunuyorlar.

Araştırma ekibinde yer alan Daniel Hey, çalışma sırasında Tess verilerini işlemelerine olanak tanıyan bir yazılım geliştirdi. Daniel Hey’in geliştirdiği yazılım, zaman içinde bir yıldızın parlaklığını ölçmek için 92.000 ışık eğrisinin tümünü gözden geçiriyor.

TESS verilerinden faydalanarak Delta Scuti takım yıldızındaki titreşimleri inceleyen Tim Bedding ve ekibi, takım yıldızı ile ilgili sonuçları da açıkladılar. Araştırmacılar, elde ettikleri sonuçların yıldız sınıfının çok genç olduğunu ve bazılarının gevşek ilişkilerini devam ettirmek eğilimde olduğunu da sözlerine eklediler.

Tim Bedding, yaptıkları araştırma sayesinde orta kütleli yıldızların düzenli kalıplarının tanımlanmasının astrosismolojinin sınırlarını genişleteceğini söylüyor. Bedding, bulgular sayesinde yıldız kümelerinin ve akışlarının yaşlarını belirleyebileceklerini de ifade ediyor.