Kuveyt'te bir sürücü, aracıyla şov yapmaya çalışırken korkunç bir kaza yaptı. Kaza sırasında aracın dışına fırlayan sürücü, neyse ki hâlâ yaşıyordu.

Geçtiğimiz hafta sonu, sosyal medyada ilginç trafik kazası videosu paylaşıldı. Kuveyt'in Abu Al Hasaniya bölgesinden paylaşıldığı öğrenilen trafik kazası videosu, neyse ki bir can kaybı ile sonuçlanmadı. Ancak kazanın ne denli korkunç olduğu, herkesin ortak kanaatiydi.

Toyota FJ Cruiser kullandığı görülen sürücü, sahil kenarında arkadaşlarına şov yapmak istiyordu. En azından görünen oydu. Ancak aracın kontrolünü kaybeden sürücü, takla atınca kendisini havada süzülürken buldu. Olay sırasında birkaç takla atan otomobil, Kuveyt denizinin ılık sularına gömüldü.

NOT: Sürününün araçtan fırlamasının nedeni, ehliyet kemerini takmamasıydı!

Sürücünün havaya uçtuğu o anlar böyle görüntülendi:

Yaşanan olayın sevindirici olan tek yanı, sürücünün hâlâ yaşıyor olmasıydı. Ancak kameralara yansıyan görüntüler, ayağında muhtemelen bir kırık olduğunu gözler önüne serdi. Zira sürücü, sudan çıkarken topallıyordu.

Sosyal medyada arabalarla ilgili sayfaları takip eden kullanıcıları, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan gibi bazı bölgelerde, insanların böyle çılgınca şeyler yaptıklarını bilirler. Ancak siz siz olun, böyle bir şeye kalkışmayın. Araca bindiğiniz an emniyet kemerinizi bağlayın.

İşte o kazaya ait görüntüler: