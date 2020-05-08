Taksilerde Sosyal Mesafe Sağlayacak Panel: Taksipan

Koronavirüs salgını sırasında sık sık karşımıza çıkan sosyal mesafe terimi, mühendislerin yeni projelerine de dahil olmuş durumda. Üç Türk mühendis, taksilerde sosyal mesafenin korunması için Taksipan isimli bir panel geliştirdi.

Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler arasında yer alan sosyal mesafe, artık birçok insan tarafından bir refleks olarak uygulanıyor. Sosyal mesafe, geniş mekanlarda kolaylıkla uygulanabiliyor olsa da taksi gibi dar mekanlarda mesafeyi korumak çok da mümkün olmuyor.

Taksilerde sosyal mesafenin nasıl korunacağı sorusu, üç Türk mühendis tarafından da soruldu ve bu konuda bir çözüm geliştirildi. Mühendisler, taksilerde sosyal mesafenin korunmasını sağlamak amacıyla özel bir panel tasarladı.

Korhan Türk, Deniz Türk ve Emre Raşit Eyigün, taksilerin ön koltuğu ile arka koltuğu arasına yerleştirilecek bir panel tasarladılar. Şeffaf bir malzemeden yapılan Taksipan isimli panel, taksilerde sosyal mesafenin korunmasını sağlamakla beraber taksi şoförünün görüş açısını korumayı başarıyor.

Taksipan, yolcuların taksi ücretlerini ödemeleri için bir para ve kredi kartı bölümü de içeriyor. Panelin kenarında yer alan boşluklar, taksi şoförü ve yolcunun iletişim kurabilmesini sağlıyor.

Taksipan’ın geliştiricilerinden Korhan Türk, koronavirüs salgını nedeniyle eve kapandıkları dönemde Taksipan’ı tasarladıklarını açıkladı. 1.5 ay boyunca panelin tasarımı üzerinde çalışan mühendisler, çalışma sırasında 10 taksicinin konu hakkında fikrini aldıklarını belirtti.

Türk, Taksipan benzeri tasarımların Dünya’da örneğinin çok az olduğunu söyledi. İngiltere’de taksicilere saldırıları önlemek için benzer birkaç tasarımın denendiğini söyleyen Türk, Taksipan’ı tasarlamakta kendi amaçlarının taksi şoförü ile yolcu arasında bir sosyal mesafe oluşturmak olduğunu söyledi. Taksipan’ın Pleksiglas malzemeden yapıldığını söyleyen Korhan Türk, panelin tüm araçlar modellerine uyacak şekilde tasarlandığını da sözlerine ekledi.

Taksipan’ın seri üretimi için belediyelerle görüşen mühendisler, bir geri dönüş alamamalarının ardından panelin seri üretimine geçebilmek için kitlesel fonlama kampanyasına başladılar. Üç Türk mühendisin geliştirdiği Taksipan’ın kitlesel fonlama kampanyasına buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.