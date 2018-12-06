İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, taksicilere dair yaşanan sorunları çözmek için çok önemli adımlar atıldığını söyledi. Soylu, ayrıca “Gizli müşteri yöntemi uygulanmaya başlanacak” dedi.

Özellikle sarı taksi/Uber kavgasından bu yana sık sık bir rezaletle gündeme gelen taksicilerle ilgili sorunların çözümü için devlet yetkilileri harekete geçti.

Ekim ve kasım aylarında sıkı denetimler gerçekleştirildiğini ve bu denetimlerin önümüzdeki üç ay daha devam edeceğini belirten İçişleri Bakanı, yöntem olarak ise araştırma şirketlerinin çok sık kullandığı gizli müşteri yöntemini kullanacaklarını belirtti.

Bu denetimleri en çok, şoförler ve taksicilerin bağlı olduğu odaların istediğini belirten Bakan Soylu, belediyelerin de bu konularda adımlar atması gerektiğini, aksi takdirde onlara yönelik yaptırımlar da uygulanacağını söyledi.

Vatandaşın konforlu bir taksi yolculuğu yapma hakkının olduğunu belirten Bakan, “Vatandaşımız merak etmesin, bunu düzelteceğiz” ifadesini kullandı.