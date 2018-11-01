Yeni Havalimanı'na taksiyle gitmek için bir uçak bileti parasını gözden çıkartmak gerek, o da eğer sizi götürecek bir taksi bulabilirseniz.

Yeni İstanbul Havalimanı açıldı. Belediyeye bağlı otobüsler, şehrin beş farklı noktasından ulaşım sağlamak üzere hizmet vermeye başladı. Otobüslere uzaksanız ya da aceleniz olduğu için taksiye binecekseniz, işiniz hiç de kolay değil.

Sarı taksi ile UBER arasında devam eden anlaşmazlıkta en çok konuşulan konulardan birisi, taksicilerin yarattığı sorunlardı. Kısa mesafe almayan taksiciler şimdi de uzun mesafeden yakınıyor.

Yeni havalimanından sadece 34 No'lu Taksiciler Kooperatifi yolcu alabiliyor. Bu durum da uzun mesafe sorununun temelini oluşturuyor. Taksiciler, havaalanına yolcu götürdükten sonra boş döneceklerini söylüyorlar.

Habertürk'ten Esra Boğazlıyan, dört farklı noktadan yeni havalimanına giderek fiyatları karşılaştırmış. Bu fiyatlara, üçüncü köprüden geçiş için ödenen 5.5 TL ise dahil değil. Boğazlıyan, hem E-5, hem de TEM alternatiflerini kullanarak mesafeleri ve ücretleri hesaplamış.

Buna göre fiyatlar ve mesafeler şu şekilde olmuş: