Taksit Sayısından Taahhüt Süresine Kadar Her Şey Değişecek

Ticaret Bakanlığı'nın tüketiciyi koruyacak yeni bir düzenleme hazırlığında olduğu ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre konut alımlarından tatillere ve hatta taksitlerle ilgili çeşitli mağduriyetlere kadar pek çok konuda şikayetler, bu düzenleme ile giderilecek.

Hükümet, tüketicilerin şikayetçi olduğu bazı konular üzerinde yeni bir çalışma yapıyor gibi görünüyor. Edinilen bilgilere göre Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin en fazla şikayetçi olduğu konuları belirleyerek harekete geçti. Konuyla ilgili olarak başta açılan davalar olmak üzere her türlü şikayeti inceleyen bakanlık, 5 ana başlık üzerinde yapacağı çalışmalarla tüketicinin korunmasını sağlamaya çalışacak.

Yapılacak düzenlemeler, aslında oldukça genel ve hepimizin şikayetçi olduğu konulara odaklanıyor. Bu bağlamda; taksitli satışlar, abonelikten cayma ve konut satın alımları ile ilgili sorunlar, hazırlanacak kanun taslağının içeriğinde kendisine yer bulmuş. Gelin hep birlikte, Ticaret Bakanlığı'nın düzenlemesine yakından bakalım.

Taksitler yeniden düzenlenecek, taahhütler 12 ayla sınırlı olabilir

Edinilen bilgilere göre düzenleme ile taksitlere yeni süre ayarı getirilecek. Ayrıca vatandaşın ödenemeyen taksit nedeniyle temerrüde düşme uygulamasında da iyileştirmeler yapılacak. Tüketicinin cayma hakkıyla ilgili de taksitlerle ilgili yeni bir döneme geçilecek. Öte yandan; araç kiralama sözleşmelerindeki bazı uyumsuzluklar da giderilecek. Abonelik sözleşmeleri de bu düzenlemeden payına düşeni alacak. Yapılacak çalışmalarla uzun süreli sözleşmelerde tüketicinin aleyhine olan uygulamalara son verilecek. İddialara göre taahhüt sürelerine de yeni bir sınır getirilecek ve 12 aydan uzun süreli taahhüt verilemeyecek.

Tüketicilerin sık sık sorun yaşadığı konut alımlarıyla ilgili de çalışmalar yapılacak. Noterler, bu konuda daha etkin olacak ve tapu değişikliği ile ilgili işlemler, noterlerde yapılacak. Ayrıca satın alınan bir konutun ipotek ya da haciz durumu da noterlerde görülecek. Tüm bunlara ek olarak devre mülk ve devre tatil sözleşmeleri için de düzenleme gelecek. Sözleşmeler 10 yıldan kısa olmayacak ve tatillerdeki "her şey dahil" ibaresinin neyi kast ettiği açık açık yazılacak.