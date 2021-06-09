Taksitle Huawei Dünyasına Girebileceğiniz Öne Çıkan Ürünler

Son yıllarda yaptığı önemli atılımlarla dikkat çeken teknoloji markası Huawei, her geçen gün kendi ekosistemini güçlendirmeye devam ediyor. Taksitle Huawei Türkiye satış sayfasından satın alabileceğiniz, fiyat - performans kalitesi ile dikkat çeken bazı ürünleri listeledik ve kısaca öne çıkan özelliklerinden bahsettik.

Huawei, aslında 1980’li yıllarda kurulmuş Çinli bir şirket, yani uzun zamandır piyasada. Ancak son yıllarda bir şey oldu ve hangi üründen bahsedersek bahsedelim Huawei’den de bahseder olduk. Ayrıca Huawei Türkiye satış sayfası olan Huawei Shop'ta pek çok avantaj sunuluyor

Taksitle, satın alabileceğiniz bazı Huawei ürünlerini listeledik ve öne çıkan özelliklerinden bahsettik. Listedeki tüm ürünler, başlık ve açıklama bölümünden ulaşabileceğiniz sayfalar üzerinden, vade farksız 4 taksit ile satın alınabilir durumda.

Taksitle Huawei dünyasına adım atabileceğiniz dikkat çeken ürünler:

Dizüstü bilgisayar; MateBook X Pro 2021 I7 / 18999 TL MateBook D15 i3 / 5499 TL

Tablet; MatePad Pro / 4799 TL MatePad 10.4 / 2299 TL

Akıllı saat; Watch GT2 Pro / 2299 TL Watch Fit Elegant / 999 TL Band 6 / 549 TL

Kulaklık ve hoparlör; HUAWEI Sound / 2499 TL FreeBuds 3 / 1099 TL FreeLace Pro / 899 TL FreeBuds 4i / 749 TL



Yüksek performans arayanlara: MateBook X Pro 2021 I7

Fiyat: 18999 TL

3K FullView ekrana sahip olan MateBook X Pro 2021 I7, metalik ince tasarımı sayesinde kullanışlı bir şıklık sunuyor. Dörtlü hoparlör sistemi ile sarmal ses akustiği sunan ürün, 16 GB RAM gücüne ve tam 1 TB dahili hafızaya sahip. 13,9 inçlik ekranında %91 ekran - gövde oranı sunması dikkat çekici. Üstelik 3000 x 2000 çözünürlük oranına sahip ekranı tamamen dokunmatik. 11. Nesil IntelCore i7 işlemcisi ise yüksek bir performans sunuyor. Ürünün Huawei Türkiye satış sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Uygun fiyatlı, gündelik işlere uygun dizüstü bilgisayar: MateBook D15 i3

Fiyat: 5499 TL

15.6 inç ekran boyutunda FullView görüntü kalitesi sunan MateBook D15 i3, %87 ekran - gövde oranına sahip. Çoklu ekran kullanımı sayesinde işlerinizi çok daha hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. 8 GB RAM gücüne sahip olan ürün, 256 GB dahili hafızaya sahip. Huawei Share özelliği sayesinde internet bağlantısına ihtiyaç duymadan tüm Huawei ürünleri ile senkronize olarak kullanabilirsiniz. Ürünün Huawei Türkiye satış sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Bilgisayar yerine iyi bir tablet olsun istiyorsanız: MatePad Pro

Fiyat: 4799 TL

10.8 inç FullView ekrana sahip olan MatePad Pro, yalnızca 4.9 m çerçeve kalınlığına sahip. Tam 6 GB RAM gücüne sahip olan tabletin 128 GB dahili hafızasını 256 GB’a kadar arttırabiliyorsunuz. 7250 mAh pil kapasitesi sayesinde uzun süre şarj sıkıntısı çekmeden keyifle kullanmaya devam edebilirsiniz. Google mobil servislerin yüklü olarak gelmediği tablet, Android tabanlı EMUI 10.0.1 işletim sistemini kullanıyor. Ürünün Huawei Türkiye satış sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Daha uygun fiyatlı tablet arayanlara: MatePad 10.4

Fiyat: 2299 TL

10.4 inç ekran boyutuna sahip olan MatePad 10.4, 2K FullView kalitesinde görüntü sunuyor. Surround ses sistemi sayesinde film ve oyun keyfinizi ikiye katlayan tablet, 4 GB RAM gücüne sahip. 64 GB dahili hafızasını 512 GB’a kadar arttırmanız mümkün. 7250 mAh batarya gücü ise uzun süre prizin yanına yaklaşmadan kullanabilmenizi sağlıyor. Tablet, Android tabanlı EMUI 10.0.1 işletim sistemini kullanıyor. Ürünün Huawei Türkiye satış sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

İyi bir akıllı saat isteyenler için Watch GT2 Pro:

Fiyat: 2299 TL

En güzel özelliğiyle başlayalım, Watch GT2 Pro tam iki hafta boyunca kesintisiz kullanabileceğiniz bir batarya gücüne sahip. 200’den fazla arayüzü sayesinde neredeyse her gün farklı bir arayüz ile bu akıllı saati kullanabilirsiniz. 100’den fazla spor etkinlik desteği ile koçunuzu kolunuzda taşıyor gibi hissedeceksiniz. Oksijen ve nabız ölçüm özellikleri sayesinde sağlığınızı anlık olarak kontrol edebilirsiniz. Ürünün Huawei Türkiye satış sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Üst segment akıllı bileklik: Watch Fit Elegant

Fiyat: 999 TL

1.64 inç AMOLED ekrana sahip olan Watch Fit Elegant, 96 farklı egzersiz modu ile her an yanınızda size rehberlik edecek. Üstelik seçtiğiniz moda özel egzersiz animasyonları da sunuyor. Nabız ve oksijen ölçüm özelliği ile sağlık değerlerinizi anlık olarak takip edebilirsiniz. 10 gün boyunca kesintisiz kullanabileceğiniz bir batarya gücüne sahip. Watch Face Store üzerinden arayüzü dilediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz. Ürünün Huawei Türkiye satış sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Orta segment akıllı bileklik: Band 6

Fiyat: 549 TL

TruSport algoritmasında bulunan 96 egzersiz modu ile kullanıcılarına rehberlik eden Band 6, 1.47 inç FullView ekrana sahip. Oksijen ve nabız ölçümü de yapan Band 6 sayesinde sağlığınız her zaman kontrol altında olacak. Uyku takip özelliği ile dinlendirici uykularınızı düzenleyebileceğiniz akıllı bileklik, 2 hafta boyunca kesintisiz kullanabileceğiniz bir batarya gücüne sahip. Özel arayüzleri ve farklı renklerdeki kayışları sayesinde dilediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz. Ürünün Huawei Türkiye satış sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Akıllı ev hoparlörü: HUAWEI Sound

Fiyat: 2499 TL

Şık tasarımı ile dikkat çeken HUAWEI Sound hoparlör, üzerinde tam 4 adet ses çıkışı barındırıyor. Bu üründe Devialet ile çalışan Huawei, markanın tecrübesi ile bass ve tiz ritimleri en iyi şekilde duymanızı sağlıyor. Akıllı TV, bilgisayar, tablet ve akıllı telefon gibi tüm cihazlarla birlikte kullanabileceğiniz hoparlörün özel ses efektleri sayesinde kendinizi dinlediğiniz sesin içinde hissedeceksiniz. Ses oynatma kalitesi ise 24 bit / 96 kHz. Ürünün Huawei Türkiye satış sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Üst segment Bluetooth kulaklık: FreeBuds 3

Fiyat: 1099 TL

Bluetooth 5.1 ile her cihazla uyumlu olarak çalışabilen FreeBuds 3, Kirin A1 356 MHz ses işlemcisi kullanıyor. Akıllı gürültü engelleyici teknolojisi kullanan kulaklık, gecikme süresini minimuma indirmesiyle dikkat çekiyor. Bu özellikleri sayesinde sesli ve görüntülü aramalar yaparken de can sıkıcı dip seslerden ve gecikmelerden kurtulmanızı sağlıyor. Daha önce eşleştiği bir cihaza tekrar hızla bağlanabilen kulaklık, tam şarjla 4 saat, şarj kutusu ile birlikte 20 saat kullanılabiliyor. Ürünün Huawei Türkiye satış sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Spor odaklı Bluetooth kulaklık: FreeLace Pro

Fiyat: 899 TL

Kablosuz kulaklar ha düştü ha düşecek gibi hissedenler için geliştirilen FreeLace Pro, iki kulaklığı birbirine bağlayan kablosunda hem 24 saat boyunca kesintisiz müzik dinleyebileceğiniz bir batarya gücü saklıyor hem de çift mikrofonlu gürültü engelleyici teknolojisini sunuyor. 14 mm dinamik sürücü birimi sayesinde daha düşük frekanstaki sesleri bile en yüksek kalitede duyabiliyorsunuz. Ürünün Huawei Türkiye satış sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

ORta segment Bluetooth kulaklık: FreeBuds 4i

Fiyat: 749 TL

Silikon yapısı sayesinde her kulağa tam uyum sağlayan FreeBuds 4i, akıllı gürültü engelleme teknolojisi sayesinde yalnızca ne dinliyorsanız onu duymanızı sağlıyor. Oval yapısı ile oldukça şık görünüyor. En dikkat çeken özelliği ise tek şarjda tam 10 saat kesintisiz çalışabiliyor olması. Özel mikrofon yapısı ve yapay zeka destekli teknolojisi sayesinde rüzgar eserken bile sesiniz karşı tarafa net bir şekilde ulaşıyor. Ürünün Huawei Türkiye satış sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Taksitle Huawei dünyasına adım atabileceğiniz dikkat çeken ürünleri listeledik ve kısaca ürünlerin özelliklerinden bahsettik. Ürünlerin fiyatları, farklı alışveriş sitelerinde yer alan farklı kampanyalara göre değişiklik gösterebilir ancak satıcının güvenilir olmasına lütfen dikkat edin.